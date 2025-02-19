Трамп назвав Зеленського "диктатором": як реагують європейські лідери

Лідери європейських країн, зокрема Чехії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який назвав Президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів", пише УНН.

"Яку цінність мали б вибори в країні, яка 3 роки захищалася від агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли п’ята частина території окупована окупантами, а вся країна під щоденними обстрілами? Щоб назвати президента такої країни диктатором, потрібна велика частка цинізму", - написав президент Чехії Петр Павел.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також розкритикував заяву Трампа, який назвав Зеленського "диктатором".

"Просто неправильно і небезпечно відмовляти президенту Зеленському в його демократичній легітимності", - сказав Шольц.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна підтримує Україну всіма можливими засобами.

"Фінляндія підтримує українську Конституцію та демократично обраного президента Володимира Зеленського. Загарбницьку війну розпочала виключно росія та президент володимир путін. Наша робота полягає в тому, щоб обговорити з Трампом наслідки, якщо путін отримає те, що він хоче", - заявив Стубб.

"Я вважаю правильним сказати, що я глибоко не згоден з тим, що він тут говорить, і відмежуватись від цього. Твердження про те, що Україна почала війну, є історично невірним і не є хорошою відправною точкою для припинення війни", - сказав премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Колишня прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберг заявила, що "Зеленський є законно обраним і легітимним президентом України. Стверджувати протилежне означає поширювати російську пропаганду".

Лідерка Ліберальної партії Норвегії Гурі Мелбі додала, що "Це небезпечно і відверто брехливо з боку президента Трампа... Тепер стає зрозуміло, що Трамп хоче, щоб путін переміг".

Очільниця опозиційної Консервативної партії Великої Британії Кемі Баденох в соцмережі Х наголосила, що "Президент Зеленський не є диктатором. Він – демократично обраний лідер України, який мужньо протистояв незаконному вторгненню путіна".

"Під моїм керівництвом і під час послідовних прем’єр-міністрів-консерваторів ми були і завжди будемо підтримувати Україну. Президент Трамп має рацію в тому, що Європі потрібно посилити свою вагу, і це включає Велику Британію. Треба стати серйозними. Прем’єр-міністр заручиться моєю підтримкою у збільшенні витрат на оборону – у нього на столі є повністю профінансований план досягнення 2,5%. Це має бути мінімум. Стармер повинен зайнятися цим, сісти на літак до Вашингтона і продемонструвати певну лідерську роль. Ми не можемо дозволити собі помилитися", - написала Баденох.

Сам Зеленський відреагував на заяви лідерів в соцмережі Х, написавши "дякую за підтримку".

Доповнення

Сьогодні під час пресконференції Зеленський, коментуючи заяву Трампа про те, що нібито його рейтинг впав до 4%, заявив, що це російська дезінформація, і, на жаль, Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі.

Трамп напередодні заявляв, що нібито рейтинг Зеленського впав до 4%.

КМІС після цього повідомив, що майже 60% українців довіряють Президенту Володимиру Зеленському.

Трамп заявив, що США витратили $350 млрд на "війну, яку неможливо виграти". Він звинуватив Зеленського у відмові від виборів та зникненні половини наданої допомоги.

Трамп також різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс застеріг Президента України Володимира Зеленського від "атак" на президента США Дональда Трампа, заявивши, що публічне "оббріхування" його може призвести лише до зворотного ефекту.