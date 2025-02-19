Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Лидеры европейских стран, в частности Чехии, Финляндии, Германии, Норвегии отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов", пишет УНН.

"Какую ценность имели бы выборы в стране, которая 3 года защищалась от агрессии со стороны соседней ядерной державы? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована оккупантами, а вся страна под ежедневными обстрелами? Чтобы назвать президента такой страны диктатором, нужна большая доля цинизма", - написал президент Чехии Петр Павел.

Канцлер Германии Олаф Шольц также раскритиковал заявление Трампа, который назвал Зеленского "диктатором".

"Просто неправильно и опасно отказывать президенту Зеленскому в его демократической легитимности", - сказал Шольц.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна поддерживает Украину всеми возможными средствами.

"Финляндия поддерживает украинскую Конституцию и демократически избранного президента Владимира Зеленского. Захватническую войну начала исключительно россия и президент владимир путин. Наша работа заключается в том, чтобы обсудить с Трампом последствия, если путин получит то, что он хочет", - заявил Стубб.

"Я считаю правильным сказать, что я глубоко не согласен с тем, что он здесь говорит, и отмежеваться от этого. Утверждение о том, что Украина начала войну, является исторически неверным и не является хорошей отправной точкой для прекращения войны", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Бывшая премьер-министр Норвегии Эрна Солберг заявила, что "Зеленский является законно избранным и легитимным президентом Украины. Утверждать обратное означает распространять российскую пропаганду".

Лидер Либеральной партии Норвегии Гури Мелби добавила, что "Это опасно и откровенно лживо со стороны президента Трампа... Теперь становится понятно, что Трамп хочет, чтобы путин победил".

Глава оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кеми Баденох в соцсети Х отметила, что "Президент Зеленский не является диктатором. Он - демократически избранный лидер Украины, который мужественно противостоял незаконному вторжению путина".

"Под моим руководством и во время последовательных премьер-министров-консерваторов мы были и всегда будем поддерживать Украину. Президент Трамп прав в том, что Европе нужно усилить свой вес, и это включает Великобританию. Надо стать серьезными. Премьер-министр заручится моей поддержкой в увеличении расходов на оборону - у него на столе есть полностью профинансированный план достижения 2,5%. Это должен быть минимум. Стармер должен заняться этим, сесть на самолет в Вашингтон и продемонстрировать определенную лидерскую роль. Мы не можем позволить себе ошибиться", - написала Баденох.

Сам Зеленский отреагировал на заявления лидеров в соцсети Х, написав "спасибо за поддержку".

Дополнение

Сегодня во время пресс-конференции Зеленский, комментируя заявление Трампа о том, что якобы его рейтинг упал до 4%, заявил, что это российская дезинформация, и, к сожалению, Трамп живет в этом дезинформационном пространстве.

Трамп накануне заявлял, что якобы рейтинг Зеленского упал до 4%.

КМИС после этого сообщил, что почти 60% украинцев доверяют Президенту Владимиру Зеленскому.

Трамп заявил, что США потратили $350 млрд на "войну, которую невозможно выиграть". Он обвинил Зеленского в отказе от выборов и исчезновении половины предоставленной помощи.

Трамп также резко раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Президента Украины Владимира Зеленского от "атак" на президента США Дональда Трампа, заявив, что публичное "оклеветание" его может привести лишь к обратному эффекту.