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05:23 • 7395 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121418 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182072 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146529 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138216 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117040 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107773 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102967 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141235 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134215 перегляди

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"Неправдиво і небезпечно": Шольц відповів на гучну заяву Трампа про “диктатора” Зеленського

"Неправдиво і небезпечно": Шольц відповів на гучну заяву Трампа про “диктатора” Зеленського

Київ • УНН

 • 37375 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти слів Трампа, який назвав Зеленського "диктатором". Шольц підкреслив небезпеку заперечення демократичної легітимності українського президента.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував заяву президента США Дональда Трампа, який назвав Президента України Володимира Зеленського «диктатором», передає УНН з посиланням на Spiegel.

«Просто неправильно і небезпечно відмовляти президенту Зеленському в його демократичній легітимності», - сказав Шольц.

Раніше

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його «диктатором без виборів».

"Облив брудом": Венс різко відреагував на публічну критику Зеленського заяв Трампа19.02.2025, 20:22 • 79187 переглядiв

Нагадуємо

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що це не росія каже Україні, що треба провести вибори, це нібито «об'єктивна» ситуація. При цьому, за його словами, рейтинг Володимира Зеленського «вже впав до 4%». 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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