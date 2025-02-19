"Неправдиво і небезпечно": Шольц відповів на гучну заяву Трампа про “диктатора” Зеленського
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти слів Трампа, який назвав Зеленського "диктатором". Шольц підкреслив небезпеку заперечення демократичної легітимності українського президента.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував заяву президента США Дональда Трампа, який назвав Президента України Володимира Зеленського «диктатором», передає УНН з посиланням на Spiegel.
«Просто неправильно і небезпечно відмовляти президенту Зеленському в його демократичній легітимності», - сказав Шольц.
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Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його «диктатором без виборів».
"Облив брудом": Венс різко відреагував на публічну критику Зеленського заяв Трампа19.02.2025, 20:22 • 79187 переглядiв
Нагадуємо
Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що це не росія каже Україні, що треба провести вибори, це нібито «об'єктивна» ситуація. При цьому, за його словами, рейтинг Володимира Зеленського «вже впав до 4%».