"Неправдиво і небезпечно": Шольц відповів на гучну заяву Трампа про “диктатора” Зеленського

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував заяву президента США Дональда Трампа, який назвав Президента України Володимира Зеленського «диктатором», передає УНН з посиланням на Spiegel.

«Просто неправильно і небезпечно відмовляти президенту Зеленському в його демократичній легітимності», - сказав Шольц.

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Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його «диктатором без виборів».

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Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що це не росія каже Україні, що треба провести вибори, це нібито «об'єктивна» ситуація. При цьому, за його словами, рейтинг Володимира Зеленського «вже впав до 4%».