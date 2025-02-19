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«Диктатор без выборов": Трамп резко раскритиковал Зеленского

«Диктатор без выборов": Трамп резко раскритиковал Зеленского

Киев  •  УНН

 • 4575 просмотра

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Дональд Трамп заявил, что США потратили $350 млрд на «войну, которую невозможно выиграть». Он обвинил Зеленского в отказе от выборов и исчезновении половины предоставленной помощи.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «диктатором без выборов». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, пишет УНН.

Детали 

Представьте себе, скромный успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он, без США и «Трампа», никогда не сможет закончить

- говорится в заметке.

Трамп заявил, что США потратили на поддержку Украины 350 миллиардов долларов, на 200 миллиардов больше, чем Европа, и в отличие от нее не получат ничего обратно. 

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Почему Сонный Джо Байден не требовал выравнивания, ведь эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас. У нас есть большой, прекрасный Океан, который разделяет нас. Кроме того, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему прислали, «исчезла». Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается, это играть на Байдене «как на скрипке». Диктатор без выборов, Зеленскому лучше двигаться быстро, иначе у него не останется страны

- отметил Трамп.
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Также, он добавил, что сейчас США успешно ведут переговоры с рф о прекращении войны в Украине, отметив, что это может сделать только Трамп и его администрация.

Байден никогда не пытался, Европа не смогла принести мир, а Зеленский, вероятно, хочет сохранить «подливку». Я люблю Украину, но Зеленский сделал ужасную работу, его страна разрушена, и МИЛЛИОНЫ людей неоправданно погибли - и так продолжается.....

- говорится в заметке.

Напоминаем

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что это не россия говорит Украине, что надо провести выборы, это якобы «объективная» ситуация. При этом, по его словам, рейтинг Владимира Зеленского «уже упал до 4%». 

Павел Башинский

Павел Башинский

политика

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