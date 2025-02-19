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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Ложно и опасно": Шольц ответил на громкое заявление Трампа о "диктаторе" Зеленском

"Ложно и опасно": Шольц ответил на громкое заявление Трампа о "диктаторе" Зеленском

Киев  •  УНН

 • 11354 просмотра

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против слов Трампа, назвавшего Зеленского "диктатором". Шольц подчеркнул опасность отрицания демократической легитимности украинского президента.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Президента Украины Владимира Зеленского "диктатором", передает УНН со ссылкой на Spiegel.

"Просто неправильно и опасно отказывать президенту Зеленскому в его демократической легитимности", - сказал Шольц.

Ранее

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов".

"Облил грязью": Вэнс резко отреагировал на публичную критику Зеленского заявлений Трампа19.02.2025, 20:22 • 15033 просмотра

Напоминаем

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что это не россия говорит Украине, что надо провести выборы, это якобы "объективная" ситуация. При этом, по его словам, рейтинг Владимира Зеленского "уже упал до 4%". 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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