"Ложно и опасно": Шольц ответил на громкое заявление Трампа о "диктаторе" Зеленском
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против слов Трампа, назвавшего Зеленского "диктатором". Шольц подчеркнул опасность отрицания демократической легитимности украинского президента.
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Президента Украины Владимира Зеленского "диктатором", передает УНН со ссылкой на Spiegel.
"Просто неправильно и опасно отказывать президенту Зеленскому в его демократической легитимности", - сказал Шольц.
Ранее
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов".
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Напоминаем
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что это не россия говорит Украине, что надо провести выборы, это якобы "объективная" ситуация. При этом, по его словам, рейтинг Владимира Зеленского "уже упал до 4%".