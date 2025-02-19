"Облил грязью": Вэнс резко отреагировал на публичную критику Зеленского заявлений Трампа
Киев • УНН
Вице-президент США Вэнс предупредил Зеленского о последствиях публичной критики Трампа. Конфликт возник после заявления украинского президента о том, что Трамп живет в российском дезинформационном пространстве.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Президента Украины Владимира Зеленского от «атак» на президента США Дональда Трампа, заявив, что публичное «оклеветание» его может привести лишь к обратному эффекту. Об этом Вэнс заявил в интервью Daily Mail, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, Вэнс, после заявления Президента Зеленского, который сказал, что президент США Дональд Трамп живет дезинформационном пространстве рф, предостерег украинского президента «от нападок на Трампа, заявив, что публичная нецензурная лексика будет иметь лишь обратный эффект».
Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение Трампа, обливая его грязью в публичных СМИ, - каждый, кто знает президента, скажет вам, что это жестокий способ борьбы с этой администрацией
Дополнение
Сегодня во время пресс-конференции Зеленский, комментируя заявление Трампа о том, что якобы его рейтинг упал до 4%, заявил, что это российская дезинформация, и, к сожалению, Трамп живет в этом дезинформационном пространстве.
Трамп накануне заявлял, что якобы рейтинг Зеленского упал до 4%.
КМИС после этого сообщил, что почти 60% украинцев доверяют Президенту Владимиру Зеленскому.
Трамп заявил, что США потратили $350 млрд на «войну, которую невозможно выиграть». Он обвинил Зеленского в отказе от выборов и исчезновении половины предоставленной помощи.