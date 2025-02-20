США выступают против использования формулировки "агрессор" в отношении россии в новом коммюнике G7

США выступают против того, чтобы называть Россию "агрессором" в заявлении G7, посвященном третьей годовщине полномасштабного вторжения москвы в Украину, угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства. Об этом сообщает The Financial Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что разногласия возникли после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Украину в войне, назвал Зеленского "диктатором без выборов" и предложил пригласить Россию обратно в G7. Также пока не согласовано участие онлайн Президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7.

По словам западных чиновников, посланцы США выступили против фразы "российская агрессия" и подобных описаний, которые лидеры G7 будут использовать с 2022 года для описания конфликта.

Мы твердо убеждены, что необходимо различать Россию и Украину. Это не одно и то же. Американцы блокируют эту формулировку, но мы все еще работаем над ней и надеемся на соглашения, - заявил собеседник издания.

Издание напоминает, что в прошлогоднем заявлении лидеров G7 пять раз упоминается о российской агрессии.

Мы призываем Россию немедленно прекратить свою агрессивную войну и полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с международно признанной территории Украины, - говорилось в заявлении.

Также собеседники отмечают, что настаивание администрации Трампа на смягчении формулировок отражает более широкий сдвиг в политике США к описанию войны как "конфликта в Украине".

Напомним

Во время пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление Трампа о том, что якобы его рейтинг упал до 4%, заявил, что это российская дезинформация, и, к сожалению, Трамп живет в этом дезинформационном пространстве.

Трамп накануне заявлял, что якобы рейтинг Зеленского упал до 4%.

КМИС после этого сообщил, что почти 60% украинцев доверяют Президенту Владимиру Зеленскому.

Трамп заявил, что США потратили $350 млрд на "войну, которую невозможно выиграть", а также раскритиковал Зеленского, назвав его "диктатором без выборов".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от "атак" на президента США Дональда Трампа, заявив, что публичное "оклеветание" его может привести лишь к обратному эффекту.

Лидеры европейских стран, в частности Чехии, Финляндии, Германии, Норвегии отреагировали на заявление Дональда Трампа.