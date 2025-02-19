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Після переговорів у Ер-Ріяді, Трамп все більш підтримує вигідні рф наративи та називає Зеленського "диктатором" - CNN

Київ • УНН

 • 70892 перегляди

Президент США Трамп загострює конфлікт із Зеленським та переймає наративи, що вигідні також москві. Після переговорів США та рф у Ер-Ріяді без участі України, Трамп поставив під сумнів легітимність української влади.

Перепалка між новим головою Білого дому та президентом України - загострюється. В авторському матеріалі, що вийшов на CNN, звертається увага на те, що окрім проблем, що розкрилися в комунікації лідерів двох країн, Дональд Трамп все більше виходить за межі риторики у своїй підтримці чинної влади рф, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором", загостривши публічну словесну війну між двома президентами, яка почалася після того, як Трамп неправдиво звинуватив Україну у розв'язанні війни з росією.

У той же час, все більш очевидним є факт того, що адміністрація Трампа у питанні української дійсності переймає наративи, які більше вигідні кремлю.

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Минулого тижня президент (Трамп) підняв багато брів, коли вирішив провести 90-хвилинну телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним перед розмовою з Зеленським. Потім у вівторок офіційні особи США та Росії провели переговори на високому рівні щодо припинення війни в Україні в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, виключивши Київ із зустрічі.

- пише видання.

Відзначаючи переговори між США та рф у Саудівській Аравії, москва повідомляє, що атмосфера була "дружньою". За підсумком зустрічі у Ер-Ріяді, США та росія нібито мають низку домовленостей. 

З американського боку були зовсім інші люди, які були відкриті до переговорного процесу без будь-якої упередженості, без будь-якого засудження того, що було зроблено в минулому", – заявив російський президент путін.

Але президент України Володимир Зеленський наголосив, що його країна незадоволена виключенням з відповідних переговорів.

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На жаль, після зустрічі москви та Вашингтону в Саудівській Аравії, заяв глави мзс рф лаврова про створення процесу українського врегулювання та нібито відсутності ударів по енергетиці, відбулась атака зс рф на Одесу: 160 тисяч одеситів залишились без світла й тепла при -6°C.

Але Трамп чітко дав зрозуміти, що, на його думку, США більше не повинні надсилати допомогу Україні, не отримуючи нічого натомість. Не зупиняючись на на питаннях, хто розв'язав війну в Україні, очільник Білого дому, схоже, поставив під сумнів легітимність Зеленського. 

"У нас ситуація, коли в Україні не було виборів, у нас воєнний стан", — сказав Трамп журналістам на своєму курорті Мар-а-Лаго.

На це президент України Зленеський також відповів, зазначивши, що рейтинг схвалення становить 4%, походить від росії, і що Київ має певні докази того, що ці цифри обговорювалися між США та Росією.

УНН до речі писав, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зауважив, що рейтинг президента України Володимира Зеленського співставний з рівнем підтримки глави Білого дому Дональда Трампа у США.

Також CNN нагадує, що стосунки між Трампом і Зеленським були напруженими з часів першого терміну президентства Трампа, коли він під час телефонної розмови тиснув на Зеленського, щоб той вимагав розслідування щодо його політичного суперника Джо Байдена та його сина Хантера. 

Станом на зараз, коментарі добре сприйняті в Москві, пише CNN: а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров похвалив президента США за повторення наративу Кремля, заявивши російській думі що Трамп, схоже, "розуміє позицію" рф.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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