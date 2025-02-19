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После переговоров в Эр-Рияде, Трамп все более поддерживает выгодные рф нарративы и называет Зеленского "диктатором" - CNN

После переговоров в Эр-Рияде, Трамп все более поддерживает выгодные рф нарративы и называет Зеленского "диктатором" - CNN

Киев  •  УНН

 • 2492 просмотра

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Президент США Трамп обостряет конфликт с Зеленским и перенимает нарративы, выгодные также Москве. После переговоров США и РФ в Эр-Рияде без участия Украины, Трамп поставил под сомнение легитимность украинской власти.

Перепалка между новым главой Белого дома и президентом Украины - обостряется. В авторском материале, вышедшем на CNN, обращается внимание на то, что кроме проблем, вскрывшихся в коммуникации лидеров двух стран, Дональд Трамп все больше выходит за пределы риторики в своей поддержке действующей власти рф, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором», обострив публичную словесную войну между двумя президентами, которая началась после того, как Трамп ложно обвинил Украину в развязывании войны с Россией.

В то же время, все более все более очевидным является факт того, что администрация Трампа в вопросе украинской действительности перенимает нарративы, которые больше выгодны кремлю.

Нельзя дать Путину снова всех обмануть: Зеленский поговорил с генсеком НАТО19.02.25, 20:03 • 4012 просмотров

На прошлой неделе президент поднял много бровей, когда решил провести 90-минутный телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным перед разговором с Зеленским. Затем во вторник официальные лица США и России провели переговоры на высоком уровне по прекращению войны в Украине в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, исключив Киев из встречи. - напоминает издание.

Отмечая переговоры между США и РФ в Саудовской Аравии, москва сообщает, что атмосфера была «дружественной». По итогам встречи в Эр-Рияде, США и Россия якобы имеют ряд договоренностей. 

С американской стороны были совсем другие люди, которые были открыты к переговорному процессу без какой-либо предвзятости, без какого-либо осуждения того, что было сделано в прошлом», - заявил российский президент Путин.

Но президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что его страна недовольна исключением из соответствующих переговоров.

«Дипломатическая война завершена": в госдуме рф дали оценку переговорам в Эр-Рияде18.02.25, 18:50 • 31339 просмотров

К сожалению, после встречи Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии заявлений главы МИДа рф лаврова о создании процесса украинского урегулирования и якобы отсутствии ударов по энергетике, состоялась атака ВС рф на одессу: 160 тысяч одесситов остались без света и тепла при -6°C.

Но Трамп четко дал понять, что, по его мнению, США больше не должны отправлять помощь Украине, не получая ничего взамен. Не останавливаясь на вопросах, кто развязал войну в Украине, глава Белого дома, похоже, поставил под сомнение легитимность Зеленского. 

«У нас ситуация, когда в Украине не было выборов, у нас военное положение», - сказал Трамп журналистам на своем курорте Мар-а-Лаго.

На это президент Украины Зленеский также ответил, отметив, что рейтинг одобрения составляет 4%, исходящий от России, и что у Киева есть определенные доказательства того, что эти цифры обсуждались между США и Россией.

УНН кстати писал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского сопоставим с уровнем поддержки главы Белого дома Дональда Трампа в США.

Также CNN напоминает, что отношения между Трампом и Зеленским были напряженными со времен первого срока президентства Трампа, когда он во время телефонного разговора давил на Зеленского, чтобы тот требовал расследования в отношении его политического соперника Джо Байдена и его сына Хантера. 

По состоянию на сейчас, комментарии хорошо восприняты в Москве, пишет CNN: а министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил президента США за повторение нарратива Кремля, заявив российской думе что Трамп, похоже, «понимает позицию» рф.

Подоляк раскритиковал США за отказ от глобального лидерства в пользу рф19.02.25, 18:22 • 14120 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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