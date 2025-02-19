Перепалка между новым главой Белого дома и президентом Украины - обостряется. В авторском материале, вышедшем на CNN, обращается внимание на то, что кроме проблем, вскрывшихся в коммуникации лидеров двух стран, Дональд Трамп все больше выходит за пределы риторики в своей поддержке действующей власти рф, передает УНН.

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Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором», обострив публичную словесную войну между двумя президентами, которая началась после того, как Трамп ложно обвинил Украину в развязывании войны с Россией.

В то же время, все более все более очевидным является факт того, что администрация Трампа в вопросе украинской действительности перенимает нарративы, которые больше выгодны кремлю.

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На прошлой неделе президент поднял много бровей, когда решил провести 90-минутный телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным перед разговором с Зеленским. Затем во вторник официальные лица США и России провели переговоры на высоком уровне по прекращению войны в Украине в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, исключив Киев из встречи. - напоминает издание.

Отмечая переговоры между США и РФ в Саудовской Аравии, москва сообщает, что атмосфера была «дружественной». По итогам встречи в Эр-Рияде, США и Россия якобы имеют ряд договоренностей.

С американской стороны были совсем другие люди, которые были открыты к переговорному процессу без какой-либо предвзятости, без какого-либо осуждения того, что было сделано в прошлом», - заявил российский президент Путин.

Но президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что его страна недовольна исключением из соответствующих переговоров.

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К сожалению, после встречи Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии заявлений главы МИДа рф лаврова о создании процесса украинского урегулирования и якобы отсутствии ударов по энергетике, состоялась атака ВС рф на одессу: 160 тысяч одесситов остались без света и тепла при -6°C.

Но Трамп четко дал понять, что, по его мнению, США больше не должны отправлять помощь Украине, не получая ничего взамен. Не останавливаясь на вопросах, кто развязал войну в Украине, глава Белого дома, похоже, поставил под сомнение легитимность Зеленского.

«У нас ситуация, когда в Украине не было выборов, у нас военное положение», - сказал Трамп журналистам на своем курорте Мар-а-Лаго.

На это президент Украины Зленеский также ответил, отметив, что рейтинг одобрения составляет 4%, исходящий от России, и что у Киева есть определенные доказательства того, что эти цифры обсуждались между США и Россией.

УНН кстати писал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского сопоставим с уровнем поддержки главы Белого дома Дональда Трампа в США.

Также CNN напоминает, что отношения между Трампом и Зеленским были напряженными со времен первого срока президентства Трампа, когда он во время телефонного разговора давил на Зеленского, чтобы тот требовал расследования в отношении его политического соперника Джо Байдена и его сына Хантера.

По состоянию на сейчас, комментарии хорошо восприняты в Москве, пишет CNN: а министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил президента США за повторение нарратива Кремля, заявив российской думе что Трамп, похоже, «понимает позицию» рф.

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