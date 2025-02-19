Зеленський про атаку рф на Одесу: після Ер-Ріяда та брехні представників рф про відсутність ударів по енергетиці - такий удар

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф на Одесу, вказавши, що "якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці", і майже в той самий час - такий удар, пише УНН.

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"Зараз в Одесі тривають рятувальні роботи після чергового російського удару по енергетичній інфраструктурі. Саме по цивільних енергетичних об’єктах, проти яких російська армія вже майже три роки не шкодує ані ракет, ані ударних дронів", - написав Зеленський у соцмережах.

Якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці. Майже в той самий час - такий удар, ударні дрони проти електротрансформаторів. І це взимку, мінус 6 градусів за Цельсієм було вночі - вказав Президент.

За даними Зеленського, зараз щонайменше 160 тисяч одеситів без тепла та електропостачання. Без опалення й світла залишилися 13 шкіл, дитячий садочок, кілька лікарень. Працюють ремонтні бригади, усі комунальні служби задіяні. "Я вдячний кожному рятувальнику, усім, хто допомагає людям", - зазначив Президент.

"Маємо пам’ятати, що росією керують патологічні брехуни, і їм не можна довіряти – на них треба тиснути заради миру", - наголосив Зеленський.

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