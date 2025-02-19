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Зеленский об атаке рф на Одессу: после Эр-Рияда и вранья представителей рф об отсутствии ударов по энергетике - такой удар

Зеленский об атаке рф на Одессу: после Эр-Рияда и вранья представителей рф об отсутствии ударов по энергетике - такой удар

Киев  •  УНН

 • 14159 просмотра

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После заявлений рф в Эр-Рияде об отсутствии ударов по энергетике, состоялась атака на Одессу. 160 тысяч одесситов остались без света и тепла при -6°C, пострадали школы и больницы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на Одессу, указав, что "как раз вчера, после печально известной встречи в Эр-Рияде, стало известно, что российские представители в очередной раз врали о том, что они якобы не наносят ударов по энергетике", и почти в то же время - такой удар, пишет УНН.

Детали

"Сейчас в Одессе продолжаются спасательные работы после очередного российского удара по энергетической инфраструктуре. Именно по гражданским энергетическим объектам, против которых российская армия уже почти три года не жалеет ни ракет, ни ударных дронов", - написал Зеленский в соцсетях.

Как раз вчера, после печально известной встречи в Эр-Рияде, стало известно, что российские представители в очередной раз врали о том, что они якобы не наносят удары по энергетике. Почти в то же время - такой удар, ударные дроны против электротрансформаторов. И это зимой, минус 6 градусов по Цельсию было ночью

- указал Президент.

По данным Зеленского, сейчас по меньшей мере 160 тысяч одесситов без тепла и электроснабжения. Без отопления и света остались 13 школ, детский сад, несколько больниц. Работают ремонтные бригады, все коммунальные службы задействованы. "Я благодарен каждому спасателю, всем, кто помогает людям", - отметил Президент.

"Мы должны помнить, что россией руководят патологические лжецы, и им нельзя доверять - на них надо оказывать давление ради мира", - подчеркнул Зеленский.

Российская атака дронами на Одессу: пострадавших уже четверо, среди них ребенок19.02.25, 08:16 • 21725 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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