Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал позицию США в глобальной политике, заявив, что Вашингтон сознательно отказывается от лидерства и ослабляет свое влияние на переговорные процессы. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Ключевой вопрос (или риторический - как хотите): зачем представители явно доминирующей страны (США) добровольно и невероятно быстро отдают лидерство в глобалистике, глобальном влиянии, модерации переговорных процессов россии, которая на самом деле уже была аутсайдером, потерявшим репутацию и глобальные влияния? Интересная, необычная и несколько анекдотическая стратегия - отдать аутсайдеру право повелевать процессами?