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Подоляк раскритиковал США за отказ от глобального лидерства в пользу рф

Подоляк раскритиковал США за отказ от глобального лидерства в пользу рф

Киев  •  УНН

 • 7695 просмотра

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Советник главы ОП назвал три возможные причины ослабления влияния США в мировой политике. Подоляк считает, что Вашингтон добровольно отдает лидерство россии в глобальных процессах.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал позицию США в глобальной политике, заявив, что Вашингтон сознательно отказывается от лидерства и ослабляет свое влияние на переговорные процессы. Об этом он написал в Telegram, передает УНН

Ключевой вопрос (или риторический - как хотите): зачем представители явно доминирующей страны (США) добровольно и невероятно быстро отдают лидерство в глобалистике, глобальном влиянии, модерации переговорных процессов россии, которая на самом деле уже была аутсайдером, потерявшим репутацию и глобальные влияния? Интересная, необычная и несколько анекдотическая стратегия - отдать аутсайдеру право повелевать процессами? 

- заметил Подоляк.

Он предложил три возможные причины такого поведения США:

1. Заманивание в ловушку - чтобы в итоге получить контроль над российскими энергетическими рынками через специфическое посредничество.

2. Неготовность к глобальному лидерству в условиях сложных вызовов, что может привести к самоизоляции.

3. Желание создать "информационный шторм", быстро решить проблему войны в Европе и перейти к другим громким темам.

Напомним

В последнее время Трамп все чаще озвучивает противоречивые заявления относительно Украины.

Накануне Трамп заявлял, что США выделили Украине 350 млрд миллиардов помощи, однако отсутствие отчетности по использованию этих средств вызывает беспокойство.

Также президент США отметил, что что россия очень хорошо себя показала во время переговоров с представителями Америки в Саудовской Аравии. 

Кроме того, на днях Трамп заявил, что это не Россия говорит Украине, что надо провести выборы, это якобы "объективная" ситуация. При этом, по его словам, рейтинг Владимира Зеленского "уже упал до 4%".

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политика
donald-trampДональд Трамп
mykhailo-podoliakМихаил Подоляк
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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