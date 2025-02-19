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05:23 • 13645 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122516 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182606 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147028 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138587 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117236 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107912 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102987 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141785 перегляди

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Подоляк розкритикував США за відмову від глобального лідерства на користь рф

Подоляк розкритикував США за відмову від глобального лідерства на користь рф

Київ • УНН

 • 27897 перегляди

Радник глави ОП назвав три можливі причини послаблення впливу США у світовій політиці. Подоляк вважає, що Вашингтон добровільно віддає лідерство hосії у глобальних процесах.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував позицію США у глобальній політиці, заявивши, що Вашингтон свідомо відмовляється від лідерства та послаблює свій вплив на переговорні процеси. Про це він написав у Telegram, передає УНН

Ключове питання (або риторичне – як хочете): навіщо представники країни, що явно домінує (США), добровільно й неймовірно швидко віддають лідерство в глобалістиці, глобальному впливі, модерації переговорних процесів росії, яка насправді вже була аутсайдером, що втратив репутацію та глобальні впливи? Цікава, незвичайна й дещо анекдотична стратегія – віддати аутсайдеру право повелівати процесами? 

- зауважив Подоляк.

Він запропонував три можливі причини такої поведінки США:

1. Заманювання в пастку – щоб у результаті отримати контроль над російськими енергетичними ринками через специфічне посередництво.

2. Неготовність до глобального лідерства в умовах складних викликів, що може призвести до самоізоляції.

3. Бажання створити "інформаційний шторм, швидко вирішити проблему війни в Європі та перейти до інших гучних тем.

Нагадаємо

Останнім часом Трамп все частіше озвучує суперечливі заяви щодо України.

Напередодні Трамп заявляв, що США виділили Україні 350 млрд мільярдів допомоги, однак відсутність звітності щодо використання цих коштів викликає занепокоєння.

Також президент США зазначив, що що росія дуже добре себе показала під час переговорів з представниками Америки в Саудівській Аравії. 

Крім того, днями Трамп заявив, що це не росія каже Україні, що треба провести вибори, це нібито "об'єктивна" ситуація. При цьому, за його словами, рейтинг Володимира Зеленського "вже впав до 4%".

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Політика
donald-trampДональд Трамп
mykhailo-podoliakМихайло Подоляк
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volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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