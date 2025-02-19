Подоляк розкритикував США за відмову від глобального лідерства на користь рф

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував позицію США у глобальній політиці, заявивши, що Вашингтон свідомо відмовляється від лідерства та послаблює свій вплив на переговорні процеси. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

Ключове питання (або риторичне – як хочете): навіщо представники країни, що явно домінує (США), добровільно й неймовірно швидко віддають лідерство в глобалістиці, глобальному впливі, модерації переговорних процесів росії, яка насправді вже була аутсайдером, що втратив репутацію та глобальні впливи? Цікава, незвичайна й дещо анекдотична стратегія – віддати аутсайдеру право повелівати процесами? - зауважив Подоляк.

Він запропонував три можливі причини такої поведінки США:

1. Заманювання в пастку – щоб у результаті отримати контроль над російськими енергетичними ринками через специфічне посередництво.

2. Неготовність до глобального лідерства в умовах складних викликів, що може призвести до самоізоляції.

3. Бажання створити "інформаційний шторм, швидко вирішити проблему війни в Європі та перейти до інших гучних тем.

Нагадаємо

Останнім часом Трамп все частіше озвучує суперечливі заяви щодо України.

Напередодні Трамп заявляв, що США виділили Україні 350 млрд мільярдів допомоги, однак відсутність звітності щодо використання цих коштів викликає занепокоєння.

Також президент США зазначив, що що росія дуже добре себе показала під час переговорів з представниками Америки в Саудівській Аравії.

Крім того, днями Трамп заявив, що це не росія каже Україні, що треба провести вибори, це нібито "об'єктивна" ситуація. При цьому, за його словами, рейтинг Володимира Зеленського "вже впав до 4%".