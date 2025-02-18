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«Дипломатическая война завершена": в госдуме рф дали оценку переговорам в Эр-Рияде

«Дипломатическая война завершена": в госдуме рф дали оценку переговорам в Эр-Рияде

Киев  •  УНН

 • 10464 просмотра

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Председатель комитета госдумы рф по международным делам сообщил о завершении «дипломатической войны» между США и Россией. Госсекретарь США заявил о возможном снятии санкций после урегулирования конфликта в Украине.

Переговоры американской и российской делегаций в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде по сути завершили «дипломатическую войну» между странами, развязанную 44-м президентом США Бараком Обамой в конце срока его полномочий.

Об этом российским СМИ заявил председатель комитета государственной думы рф по международным делам леонид слуцкий, сообщает УНН.

Детали

В частности, политик прокомментировал информацию о вероятной возможности снятия санкций против России.

Слуцкий считает показательным заявление госсекретаря США о неизбежности отмены западных санкций после завершения конфликта в Украине

- говорится в сообщении.

Напомним,

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров 18 февраля в Саудовской Аравии заявил, что западным странам, вероятно, придется отменить некоторые экономические санкции против России для урегулирования вопроса войны в Украине.

По его словам, в случае, если удастся найти соответствующее решение, откроются «чрезвычайные возможности» - как для Соединенных Штатов, так и для РФ.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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