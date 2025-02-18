"Дипломатичну війну завершено": у держдумі рф дали оцінку переговорам в Ер-Ріяді
Київ • УНН
Голова комітету держдуми рф з міжнародних справ повідомив про завершення "дипломатичної війни" між США та Росією. Держсекретар США заявив про можливе зняття санкцій після врегулювання конфлікту в Україні.
Переговори американської та російської делегацій у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді по суті завершили "дипломатичну війну" між країнами, розв'язану 44-м президентом США Бараком Обамою наприкінці терміну його повноважень.
Про це російським ЗМІ заявив голова комітету державної думи рф з міжнародних справ леонід слуцький, повідомляє УНН.
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Зокрема, політик прокоментував інформацію про ймовірну можливість зняття санкцій проти росії.
Слуцький вважає показовою заяву держсекретаря США про неминучість скасування західних санкцій після завершення конфлікту в Україні
Нагадаємо
Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 18 лютого у Саудівській Аравії заявив, що західним країнам, імовірно, доведеться скасувати деякі економічні санкції проти рф задля врегулювання питання війни в Україні.
За його словами, у разі, якщо вдасться знайти відповідне рішення, відкриються "надзвичайні можливості" - як для Сполучених Штатів, так і для рф.