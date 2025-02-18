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15 березня, 19:03 • 119325 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116032 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107241 перегляди

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"Дипломатичну війну завершено": у держдумі рф дали оцінку переговорам в Ер-Ріяді

"Дипломатичну війну завершено": у держдумі рф дали оцінку переговорам в Ер-Ріяді

Київ • УНН

 • 32215 перегляди

Голова комітету держдуми рф з міжнародних справ повідомив про завершення "дипломатичної війни" між США та Росією. Держсекретар США заявив про можливе зняття санкцій після врегулювання конфлікту в Україні.

Переговори американської та російської делегацій у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді по суті завершили "дипломатичну війну" між країнами, розв'язану 44-м президентом США Бараком Обамою наприкінці терміну його повноважень.

Про це російським ЗМІ заявив голова комітету державної думи рф з міжнародних справ леонід слуцький, повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, політик прокоментував інформацію про ймовірну можливість зняття санкцій проти росії.

Слуцький вважає показовою заяву держсекретаря США про неминучість скасування західних санкцій після завершення конфлікту в Україні

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 18 лютого у Саудівській Аравії заявив, що західним країнам, імовірно, доведеться скасувати деякі економічні санкції проти рф задля врегулювання питання війни в Україні.

За його словами, у разі, якщо вдасться знайти відповідне рішення, відкриються "надзвичайні можливості" - як для Сполучених Штатів, так і для рф.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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