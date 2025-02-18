У США бачать "надзвичайні можливості" для співпраці з рф, якщо вдасться завершити війну росії в Україні - CNN
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про потенційне партнерство з росією після завершення війни. Переговори щодо України включатимуть обговорення території та гарантій безпеки.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у разі, якщо вдасться знайти рішення для завершення війни росії в Україні, тоді відкриються "надзвичайні можливості" - як для Сполучених Штатів, так і для рф.
Про це повідомляє CNN та передає УНН.
Деталі
Державний секретар США Марко Рубіо бачить "надзвичайні можливості" для США і Росії після закінчення війни в Україні
Як зазначено, саме після переговорів у Ер-Ріяді в Саудівській Аравії, Сполучені Штати та росія зможуть визначати відповідні "надзвичайні можливості", які реальні при умові "прийнятного завершення конфлікту" (мається на увазі російська агресія проти України - ред).
Для США існують "надійні можливості" для "партнерства з росіянами в геополітичному плані з питань, що становлять спільний інтерес, і, відверто кажучи, в економічному план
Доповнення
Щодо питань, які пов'язані з територією України:
Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що переговори про припинення (або завершення) війни росії в Україні включатимуть обговорення території та гарантій безпеки.
Ми знаємо, що практична реальність така, що буде певна дискусія про територію і буде дискусія про гарантії безпеки. Це просто фундаментальні основи, які будуть лежати в основі будь-якого типу дискусії
Волтц також сказав, що питання української території, яку рф анексувала - буде "підлягати обговоренню".
Нагадаємо
Президент України відмовився від завтрашнього візиту до Саудівської Аравії через незаплановану російсько-американську зустріч. Візит перенесено на 10 березня.
Американці та росіяни не хотіли участі України в переговорах в Ер-Ріяді - Bloomberg18.02.25, 17:23 • 30782 перегляди