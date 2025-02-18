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У США бачать "надзвичайні можливості" для співпраці з рф, якщо вдасться завершити війну росії в Україні - CNN

Київ • УНН

 • 24554 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про потенційне партнерство з росією після завершення війни. Переговори щодо України включатимуть обговорення території та гарантій безпеки.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у разі, якщо вдасться знайти рішення для завершення війни росії в Україні, тоді відкриються "надзвичайні можливості" - як для Сполучених Штатів, так і для рф.

Про це повідомляє CNN та передає УНН.

Деталі

Державний секретар США Марко Рубіо бачить "надзвичайні можливості" для США і Росії після закінчення війни в Україні

- повідомляє CNN.

Як зазначено, саме після переговорів у Ер-Ріяді в Саудівській Аравії, Сполучені Штати та росія зможуть визначати відповідні "надзвичайні можливості", які реальні при умові "прийнятного завершення конфлікту" (мається на увазі російська агресія проти України - ред).

Для США існують "надійні можливості" для "партнерства з росіянами в геополітичному плані з питань, що становлять спільний інтерес, і, відверто кажучи, в економічному план

 - зауважив Рубіо, передає CNN.

Доповнення

Щодо питань, які пов'язані з територією України:

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що переговори про припинення  (або завершення) війни росії в Україні включатимуть обговорення території та гарантій безпеки.

Ми знаємо, що практична реальність така, що буде певна дискусія про територію і буде дискусія про гарантії безпеки. Це просто фундаментальні основи, які будуть лежати в основі будь-якого типу дискусії

- зазначив представник команди Трампа. 

Волтц також сказав, що питання української території, яку рф анексувала - буде "підлягати обговоренню".

Нагадаємо

Президент України відмовився від завтрашнього візиту до Саудівської Аравії через незаплановану російсько-американську зустріч. Візит перенесено на 10 березня.

Американці та росіяни не хотіли участі України в переговорах в Ер-Ріяді - Bloomberg18.02.25, 17:23 • 30782 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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