У США бачать "надзвичайні можливості" для співпраці з рф, якщо вдасться завершити війну росії в Україні - CNN

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у разі, якщо вдасться знайти рішення для завершення війни росії в Україні, тоді відкриються "надзвичайні можливості" - як для Сполучених Штатів, так і для рф.

Про це повідомляє CNN та передає УНН.

Деталі

Як зазначено, саме після переговорів у Ер-Ріяді в Саудівській Аравії, Сполучені Штати та росія зможуть визначати відповідні "надзвичайні можливості", які реальні при умові "прийнятного завершення конфлікту" (мається на увазі російська агресія проти України - ред).

Для США існують "надійні можливості" для "партнерства з росіянами в геополітичному плані з питань, що становлять спільний інтерес, і, відверто кажучи, в економічному план

Доповнення

Щодо питань, які пов'язані з територією України:

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що переговори про припинення (або завершення) війни росії в Україні включатимуть обговорення території та гарантій безпеки.

Ми знаємо, що практична реальність така, що буде певна дискусія про територію і буде дискусія про гарантії безпеки. Це просто фундаментальні основи, які будуть лежати в основі будь-якого типу дискусії