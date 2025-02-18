В США видят «чрезвычайные возможности» для сотрудничества с РФ, если удастся завершить войну России в Украине - CNN

ukenru
Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
15:01 • 40841 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
13:55 • 63618 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
10:35 • 110860 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 152616 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 148396 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 146264 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 142901 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 134586 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 135298 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 142786 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Европейские лидеры не нашли быстрого ответа на саммите по Украине на фоне заявлений Трампа - Politico

Европейские лидеры не нашли быстрого ответа на саммите по Украине на фоне заявлений Трампа - Politico

18 февраля, 06:40 • 56775 просмотра
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

18 февраля, 07:53 • 143716 просмотра
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

18 февраля, 08:14 • 153321 просмотра
В Госдепе США заявили, что встреча в Саудовской Аравии направлена на проверку серьезности намерений россии

В Госдепе США заявили, что встреча в Саудовской Аравии направлена на проверку серьезности намерений россии

18 февраля, 09:00 • 103775 просмотра
Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

13:36 • 61872 просмотра
публикации
Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

16:06 • 17205 просмотра
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

18 февраля, 08:14 • 153321 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 182040 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 218494 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 253816 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

13:55 • 41593 просмотра
Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

13:36 • 61872 просмотра
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

18 февраля, 07:53 • 143716 просмотра
Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

18 февраля, 04:00 • 152614 просмотра
«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

17 февраля, 18:10 • 117187 просмотра
Актуальное
В США видят «чрезвычайные возможности» для сотрудничества с РФ, если удастся завершить войну России в Украине - CNN

В США видят «чрезвычайные возможности» для сотрудничества с РФ, если удастся завершить войну России в Украине - CNN

Киев  •  УНН

 • 7026 просмотра

Read in English

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о потенциальном партнерстве с Россией после завершения войны. Переговоры по Украине будут включать обсуждение территории и гарантий безопасности.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в случае, если удастся найти решение для завершения войны России в Украине, тогда откроются «чрезвычайные возможности» - как для Соединенных Штатов, так и для РФ.

Об этом сообщает CNN и передает УНН.

Детали

Государственный секретарь США Марко Рубио видит «чрезвычайные возможности» для США и России после окончания войны в Украине

- сообщает CNN.

Как указано, именно после переговоров в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, Соединенные Штаты и Россия смогут определять соответствующие «чрезвычайные возможности», которые реальны при условии «приемлемого завершения конфликта» (имеется в виду российская агрессия против Украины - ред).

Для США существуют «надежные возможности» для «партнерства с россиянами в геополитическом плане по вопросам, представляющим общий интерес, и, откровенно говоря, в экономическом плане

 - отметил Рубио, передает CNN.

Дополнение

По вопросам, которые связаны с территорией Украины:

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц заявил, что переговоры о прекращении войны России в Украине будут включать обсуждение территории и гарантий безопасности.

Мы знаем, что практическая реальность такова, что будет определенная дискуссия о территории и будет дискуссия о гарантиях безопасности. Это просто фундаментальные основы, которые будут лежать в основе любого типа дискуссии

- отметил представитель команды Трампа. 

Волтц также сказал, что вопрос украинской территории, которую рф аннексировала - будет «подлежать обсуждению».

Напомним,

Президент Украины отказался от завтрашнего визита в Саудовскую Аравию из-за незапланированной российско-американской встречи. Визит перенесен на 10 марта.

Американцы и россияне не хотели участия Украины в переговорах в Эр-Рияде - Bloomberg18.02.25, 17:23 • 10189 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы