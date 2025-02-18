В США видят «чрезвычайные возможности» для сотрудничества с РФ, если удастся завершить войну России в Украине - CNN

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в случае, если удастся найти решение для завершения войны России в Украине, тогда откроются «чрезвычайные возможности» - как для Соединенных Штатов, так и для РФ.

Об этом сообщает CNN и передает УНН.

Детали

Государственный секретарь США Марко Рубио видит «чрезвычайные возможности» для США и России после окончания войны в Украине - сообщает CNN.

Как указано, именно после переговоров в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, Соединенные Штаты и Россия смогут определять соответствующие «чрезвычайные возможности», которые реальны при условии «приемлемого завершения конфликта» (имеется в виду российская агрессия против Украины - ред).

Для США существуют «надежные возможности» для «партнерства с россиянами в геополитическом плане по вопросам, представляющим общий интерес, и, откровенно говоря, в экономическом плане - отметил Рубио, передает CNN.

Дополнение

По вопросам, которые связаны с территорией Украины:

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц заявил, что переговоры о прекращении войны России в Украине будут включать обсуждение территории и гарантий безопасности.

Мы знаем, что практическая реальность такова, что будет определенная дискуссия о территории и будет дискуссия о гарантиях безопасности. Это просто фундаментальные основы, которые будут лежать в основе любого типа дискуссии - отметил представитель команды Трампа.

Волтц также сказал, что вопрос украинской территории, которую рф аннексировала - будет «подлежать обсуждению».

Напомним,

Президент Украины отказался от завтрашнего визита в Саудовскую Аравию из-за незапланированной российско-американской встречи. Визит перенесен на 10 марта.

Американцы и россияне не хотели участия Украины в переговорах в Эр-Рияде - Bloomberg