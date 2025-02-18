Президент Зеленський скасував візит до Саудівської Аравії
Київ • УНН
Президент України відмовився від завтрашнього візиту до Саудівської Аравії через незаплановану російсько-американську зустріч. Візит перенесено на 10 березня.
Президент України Володимир Зеленський скасував візит до Саудівської Аравії, який мав відбутися завтра, 19 лютого. Зеленський планує відвідати цю країну 10 березня. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає УНН.
Деталі
Ми хочемо завершення війни, але хочемо, щоб це було справедливо, і щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував. Мені здається, що це справедливо. Будь-яка країна має двосторонній трек з іншими країнами. Будь-ласка, можете обговорювати що завгодно, але не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні. Нас не запрошували на цю зустріч, російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом, я думаю, як і для багатьох. Я не знаю, хто там буде залишатися, а хто буде їхати, хто, куди збирається. Мені все одно, але не все одно, що партнери про нас щось зайве подумали. Я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв’язалися з нашими партнерами в Саудівській Аравії, у мене хороші дуже відносини з його королівською величністю Мухаммедом і домовилися, що 10 березня я буду з офіційним візитом
Він додав, що очікує візит делегації зі США в Києві.
Доповнення
Українську сторону не запросили та не проінформували про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії.
Планувалося, що Президент Володимир Зеленський під час візиту в Саудівську Аравію буде порушувати питання щодо зниження цін на нафту. Проте він вважає, що найбільший ресурс для цього є в президента США Дональда Трампа.