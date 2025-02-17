Зеленський буде порушувати питання зниження цін на нафту під час візиту в Саудівську Аравію

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Саудівську Аравію буде порушувати питання щодо зниження цін на нафту. Проте він вважає, що найбільший ресурс для цього є в президента США Дональда Трампа. Про це Зеленський заявив під час відеоконференції під час офіційного візиту до ОАЕ, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, чи під час візиту до Саудівської Аравії на порядку денному є питання зниження цін на нафту, Зеленський відповів: "Я не знаю, кому це може вдатися, знизити ціни. Я вважаю, що найбільший ресурс є для цього у Трампа, що він найсильніший у цьому напрямку, в енергетиці, і має в руках. Я думаю, що якщо він поставив ціль, то він зможе".

Зеленський зазначив, що він би хотів, щоб Трамп зміг знизити ціни.

Я, безумовно, з ним погоджуюсь, що це дуже вплине на закінчення війни, і може, як він каже, війна закінчиться швидше. Я також вважаю, що це прискорить завершення війни і поставить путіна в слабку ситуацію. Авжеж, я буду підіймати це питання в Саудівській Аравії - заявив Зеленський.

Підготовка візиту Зеленського та презентація проєктів на на $500 млн: українські урядовці розпочали візит до Саудівської Аравії

Доповнення

Дональд Трамп заявляв, що має намір звернутися до Саудівської Аравії та ОПЕК, аби спільними зусиллями знизити світові ціни на нафту. На його думку, це моментально може зупинити війну росії проти України.