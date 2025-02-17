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Зеленский будет поднимать вопрос снижения цен на нефть во время визита в Саудовскую Аравию

Зеленский будет поднимать вопрос снижения цен на нефть во время визита в Саудовскую Аравию

Киев  •  УНН

 • 4151 просмотра

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Президент Украины во время визита в Саудовскую Аравию обсудит вопрос снижения цен на нефть. Зеленский считает, что наибольшее влияние в этом вопросе имеет президент США Дональд Трамп.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию будет поднимать вопрос о снижении цен на нефть. Однако он считает, что наибольший ресурс для этого есть у президента США Дональда Трампа. Об этом Зеленский заявил во время видеоконференции во время официального визита в ОАЭ, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, есть ли во время визита в Саудовскую Аравию на повестке дня  вопрос снижения цен на нефть, Зеленский ответил: "Я не знаю, кому это может удаться, снизить цены. Я считаю, что самый большой ресурс есть для этого у Трампа, что он самый сильный в этом направлении, в энергетике, и имеет в руках. Я думаю, что если он поставил цель, то он сможет".

Зеленский отметил, что он бы хотел, чтобы Трамп смог снизить цены.

Я, безусловно, с ним согласен, что это очень повлияет на окончание войны, и может, как он говорит, война закончится быстрее. Я также считаю, что это ускорит завершение войны и поставит путина в слабую ситуацию. Конечно, я буду поднимать этот вопрос в Саудовской Аравии

- заявил Зеленский.

Подготовка визита Зеленского и презентация проектов на $500 млн: украинские чиновники начали визит в Саудовскую Аравию16.02.25, 17:13 • 64996 просмотров

Дополнение

Дональд Трамп заявлял, что намерен обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК, чтобы совместными усилиями снизить мировые цены на нефть. По его мнению, это моментально может остановить войну россии против Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
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