Зеленский будет поднимать вопрос снижения цен на нефть во время визита в Саудовскую Аравию

Президент Владимир Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию будет поднимать вопрос о снижении цен на нефть. Однако он считает, что наибольший ресурс для этого есть у президента США Дональда Трампа. Об этом Зеленский заявил во время видеоконференции во время официального визита в ОАЭ, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, есть ли во время визита в Саудовскую Аравию на повестке дня вопрос снижения цен на нефть, Зеленский ответил: "Я не знаю, кому это может удаться, снизить цены. Я считаю, что самый большой ресурс есть для этого у Трампа, что он самый сильный в этом направлении, в энергетике, и имеет в руках. Я думаю, что если он поставил цель, то он сможет".

Зеленский отметил, что он бы хотел, чтобы Трамп смог снизить цены.

Я, безусловно, с ним согласен, что это очень повлияет на окончание войны, и может, как он говорит, война закончится быстрее. Я также считаю, что это ускорит завершение войны и поставит путина в слабую ситуацию. Конечно, я буду поднимать этот вопрос в Саудовской Аравии - заявил Зеленский.

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Дополнение

Дональд Трамп заявлял, что намерен обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК, чтобы совместными усилиями снизить мировые цены на нефть. По его мнению, это моментально может остановить войну россии против Украины.