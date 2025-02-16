Подготовка визита Зеленского и презентация проектов на $500 млн: украинские чиновники начали визит в Саудовскую Аравию
Киев • УНН
Правительственная делегация Украины начала рабочий визит в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента. Представлены проекты в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре на сумму $500 млн.
Представители правительства Украины представили в западноазиатской стране проекты в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко.
Начали рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию со встречи с почти сотней местных предпринимателей. В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит Президента Владимир Зеленский в Саудовскую Аравию. В частности готовим подписание важных экономических договоров со странами региона
Украинская правительственная делегация представила ряд проектов в различных сферах:
Представили проекты в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре. А также масштабные проекты в сфере государственно-частного партнерства и привлекательные приватизационные возможности общим объемом для инвестиций на полмиллиарда долларов.
Также чиновница сообщила, что Саудовская Аравия активно поддерживает Украину.
Направили 500 млн долларов на поддержку восстановления Украины. Помогают как гуманитарно, так экономически, работая с украинскими компаниями.
Напомним,
Украинскую сторону не пригласили и не проинформировали о предстоящих американо-российских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник журналистке FOX News.
Венгрия заблокировала начало переговоров по первому кластеру вступления Украины в ЕС, требуя расширить перечень условий. Будапешт настаивает на дополнительном плане по защите национальных меньшинств.
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