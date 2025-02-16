Підготовка візиту Зеленського та презентація проєктів на на $500 млн: українські урядовці розпочали візит до Саудівської Аравії

Представники уряду України представили у західноазійській країні проєкти у енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу першої віце-прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Почали робочий візит української урядової делегації у Саудівську Аравію із зустрічі з майже сотнею місцевих підприємців. У наступні дні матимемо десятки зустрічей, аби підготувати візит Президента Володимир Зеленський до Саудівської Аравії. Зокрема готуємо підписання важливих економічних договорів із країнами регіону - повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Українська урядова делегація представила низку проєктів у різних сферах:

Представили проєкти у енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі. А також масштабні проєкти у сфері державно-приватного партнерства і привабливі приватизаційні можливості загальним обсягом для інвестицій на пів мільярда доларів.

Також посадовиця повідомила, що Саудівська Аравія активно підтримує Україну.

Спрямували 500 млн доларів на підтримку відновлення України. Допомагають як гуманітарно, так економічно, працюючи із українськими компаніями.

Нагадаємо

Українську сторону не запросили та не проінформували про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії. Про це повідомив високопоставлений український посадовець журналістці FOX News.

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