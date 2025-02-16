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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122264 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182464 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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15 березня, 12:52 • 117175 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Підготовка візиту Зеленського та презентація проєктів на на $500 млн: українські урядовці розпочали візит до Саудівської Аравії

Підготовка візиту Зеленського та презентація проєктів на на $500 млн: українські урядовці розпочали візит до Саудівської Аравії

Київ • УНН

 • 66989 перегляди

Урядова делегація України розпочала робочий візит до Саудівської Аравії для підготовки візиту президента. Представлено проєкти в енергетиці, сільському господарстві та інфраструктурі на суму $500 млн.

Представники уряду України представили у західноазійській країні проєкти у енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу першої віце-прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Почали робочий візит української урядової делегації у Саудівську Аравію із зустрічі з майже сотнею місцевих підприємців.  У наступні дні матимемо десятки зустрічей, аби підготувати візит Президента Володимир Зеленський до Саудівської Аравії. Зокрема готуємо підписання важливих економічних договорів із країнами регіону 

- повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
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Українська урядова делегація представила низку проєктів у різних сферах:

Представили проєкти у енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі. А також масштабні проєкти у сфері державно-приватного партнерства і привабливі приватизаційні можливості загальним обсягом для інвестицій на пів мільярда доларів.

Також посадовиця повідомила, що Саудівська Аравія активно підтримує Україну.

Спрямували 500 млн доларів на підтримку відновлення України. Допомагають як гуманітарно, так економічно, працюючи із українськими компаніями.

Нагадаємо

Українську сторону не запросили та не проінформували про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії. Про це повідомив високопоставлений український посадовець журналістці FOX News.

Угорщина заблокувала початок переговорів щодо першого кластера вступу України до ЄС, вимагаючи розширити перелік умов. Будапешт наполягає на додатковому плані щодо захисту національних меншин.

Команда Трампа вирушила до Саудівської Аравії для проведення мирних переговорів15.02.25, 22:05 • 77808 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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