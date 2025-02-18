Президент Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию, который должен был состояться завтра, 19 февраля. Зеленский планирует посетить эту страну 10 марта. Об этом Зеленский заявил во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает УНН.

Детали

Мы хотим завершения войны, но хотим, чтобы это было справедливо, и чтобы никто за нашей спиной ничего не решал. Мне кажется, что это справедливо. Любая страна имеет двусторонний трек с другими странами. Пожалуйста, можете обсуждать что угодно, но нельзя принимать решения без Украины, как завершить войну в Украине. Нас не приглашали на эту встречу, российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом, я думаю, как и для многих. Я не знаю, кто там будет оставаться, а кто будет ехать, кто, куда собирается. Мне все равно, но не все равно, что партнеры о нас что-то лишнее подумали. Я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами в Саудовской Аравии, у меня очень хорошие отношения с его королевским величеством Мухаммедом и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом - сказал Зеленский.

Он добавил, что ожидает визит делегации из США в Киеве.

Дополнение

Украинскую сторону не пригласили и не проинформировали о предстоящих американо-российских переговорах в Саудовской Аравии.

Планировалось, что Президент Владимир Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию будет поднимать вопрос о снижении цен на нефть. Однако он считает, что наибольший ресурс для этого есть у президента США Дональда Трампа.