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Американцы и россияне не хотели участия Украины в переговорах в Эр-Рияде - Bloomberg

Американцы и россияне не хотели участия Украины в переговорах в Эр-Рияде - Bloomberg

Киев  •  УНН

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Мухаммед ибн Салман планировал привлечь Украину к переговорам в Саудовской Аравии, но США и россия отказались. Зеленский отменил визит в королевство и заявил, что не получал приглашения на встречу.

Принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман хотел, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский был представлен на переговорах, но американская и российская стороны были против. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН

"...как американцы, так и россияне настаивали на том, что хотят встретиться без украинцев", - сообщил источник Bloomberg.

Правитель Саудовской Аравии, планирует проинформировать Президента Украины о роли королевства в созыве переговоров, а также о его дискуссии с российскими и американскими официальными лицами, сообщили источники.

Напомним

Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию, который должен был состояться завтра, 19 февраля. Он также заявил, что Украину не приглашали на российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. По его словам, для украинской стороны это было сюрпризом. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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