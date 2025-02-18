Американцы и россияне не хотели участия Украины в переговорах в Эр-Рияде - Bloomberg

Принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман хотел, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский был представлен на переговорах, но американская и российская стороны были против. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

"...как американцы, так и россияне настаивали на том, что хотят встретиться без украинцев", - сообщил источник Bloomberg.

Правитель Саудовской Аравии, планирует проинформировать Президента Украины о роли королевства в созыве переговоров, а также о его дискуссии с российскими и американскими официальными лицами, сообщили источники.

Напомним

Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию, который должен был состояться завтра, 19 февраля. Он также заявил, что Украину не приглашали на российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. По его словам, для украинской стороны это было сюрпризом.