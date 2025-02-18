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15 березня, 19:03 • 118610 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176898 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143904 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135891 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115741 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107132 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102641 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139054 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Американці та росіяни не хотіли участі України в переговорах в Ер-Ріяді - Bloomberg

Американці та росіяни не хотіли участі України в переговорах в Ер-Ріяді - Bloomberg

Київ • УНН

 • 30782 перегляди

Мухаммед ібн Салман планував залучити Україну до переговорів у Саудівській Аравії, але США та росія відмовились. Зеленський скасував візит до королівства та заявив, що не отримував запрошення на зустріч.

Принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман хотів, щоб Президент України Володимир Зеленський був представлений на переговорах, але американська та російська сторони були проти. Про це пише Bloomberg, передає УНН

"... як американці, так і росіяни наполягали на тому, що хочуть зустрітися без українців", - повідомило джерело Bloomberg.

Правитель Саудівської Аравії, планує поінформувати Президента України про роль королівства в скликанні переговорів, а також про його дискусії з російськими та американськими офіційними особами, повідомили джерела.

Нагадаємо

Зеленський скасував візит до Саудівської Аравії, який мав відбутися завтра, 19 лютого. Він також заявив, що Україну не запрошували на російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. За його словами, для української сторони це було сюрпризом. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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