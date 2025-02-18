Американці та росіяни не хотіли участі України в переговорах в Ер-Ріяді - Bloomberg

Принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман хотів, щоб Президент України Володимир Зеленський був представлений на переговорах, але американська та російська сторони були проти. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

"... як американці, так і росіяни наполягали на тому, що хочуть зустрітися без українців", - повідомило джерело Bloomberg.

Правитель Саудівської Аравії, планує поінформувати Президента України про роль королівства в скликанні переговорів, а також про його дискусії з російськими та американськими офіційними особами, повідомили джерела.

Нагадаємо

Зеленський скасував візит до Саудівської Аравії, який мав відбутися завтра, 19 лютого. Він також заявив, що Україну не запрошували на російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. За його словами, для української сторони це було сюрпризом.