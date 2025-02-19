Не можна дати путіну знову всіх обдурити: Зеленський поговорив із генсеком НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів "хорошу й змістовну" розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Йшлося про гарантії безпеки, а також досягнення гарантованого миру, передає УНН.

Поділився деталями моєї зустрічі з Президентом Ердоганом, під час якої ми обговорили роль Туреччини в наданні гарантій безпеки. У цьому процесі Україна потребує широкого представництва країн: Європа, включно з Великою Британією та Туреччиною, і США

За словами Президента, генсек НАТО поінформував про свою зустріч із генералом Келлогом.

Важливі меседжі збігаються з нашою метою досягти гарантованого миру, а не лише тимчасового припинення вогню. Має бути впевненість у тому, що за кілька місяців або років путін не повернеться зі своєю війною