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05:23 • 6978 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121324 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182021 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146482 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138179 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117020 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107757 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102965 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141189 перегляди

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Не можна дати путіну знову всіх обдурити: Зеленський поговорив із генсеком НАТО

Не можна дати путіну знову всіх обдурити: Зеленський поговорив із генсеком НАТО

Київ • УНН

 • 33334 перегляди

Президент України провів розмову з генсеком НАТО про гарантії безпеки та досягнення гарантованого миру. Зеленський наголосив на важливості широкого представництва країн у процесі та неможливості обману з боку путіна.

Президент України Володимир Зеленський провів "хорошу й змістовну" розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Йшлося про гарантії безпеки, а також досягнення гарантованого миру, передає УНН.

Поділився деталями моєї зустрічі з Президентом Ердоганом, під час якої ми обговорили роль Туреччини в наданні гарантій безпеки. У цьому процесі Україна потребує широкого представництва країн: Європа, включно з Великою Британією та Туреччиною, і США 

- повідомив Зеленський.

За словами Президента, генсек НАТО поінформував про свою зустріч із генералом Келлогом.

Важливі меседжі збігаються з нашою метою досягти гарантованого миру, а не лише тимчасового припинення вогню. Має бути впевненість у тому, що за кілька місяців або років путін не повернеться зі своєю війною 

- додав Зеленський.

Президент України та генсек НАТО обговорили також наші майбутні контакти з партнерами й скоординували подальші кроки.

Не можна дати путіну знову всіх обдурити. Перед будь-якими потенційними переговорами всі партнери повинні чітко розуміти, що пріоритетом для досягнення тривалого миру є сильні гарантії безпеки 

- резюмував Зеленський.

"Зміцнюють переговорну позицію путіна": Пісторіус дав оцінку заявам США щодо майбутнього України в НАТО19.02.25, 12:55 • 139297 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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