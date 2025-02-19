Не можна дати путіну знову всіх обдурити: Зеленський поговорив із генсеком НАТО
Київ • УНН
Президент України провів розмову з генсеком НАТО про гарантії безпеки та досягнення гарантованого миру. Зеленський наголосив на важливості широкого представництва країн у процесі та неможливості обману з боку путіна.
Президент України Володимир Зеленський провів "хорошу й змістовну" розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Йшлося про гарантії безпеки, а також досягнення гарантованого миру, передає УНН.
Поділився деталями моєї зустрічі з Президентом Ердоганом, під час якої ми обговорили роль Туреччини в наданні гарантій безпеки. У цьому процесі Україна потребує широкого представництва країн: Європа, включно з Великою Британією та Туреччиною, і США
За словами Президента, генсек НАТО поінформував про свою зустріч із генералом Келлогом.
Важливі меседжі збігаються з нашою метою досягти гарантованого миру, а не лише тимчасового припинення вогню. Має бути впевненість у тому, що за кілька місяців або років путін не повернеться зі своєю війною
Президент України та генсек НАТО обговорили також наші майбутні контакти з партнерами й скоординували подальші кроки.
Не можна дати путіну знову всіх обдурити. Перед будь-якими потенційними переговорами всі партнери повинні чітко розуміти, що пріоритетом для досягнення тривалого миру є сильні гарантії безпеки
"Зміцнюють переговорну позицію путіна": Пісторіус дав оцінку заявам США щодо майбутнього України в НАТО19.02.25, 12:55 • 139297 переглядiв