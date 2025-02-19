"Зміцнюють переговорну позицію путіна": Пісторіус дав оцінку заявам США щодо майбутнього України в НАТО

Публічні заяви керівництва США про неможливість вступу України в НАТО ближчим часом грають на руку російській федерації. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє УНН із посиланням на DW.

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За його словами, американці "припустилися помилки, знявши питання про членство України в НАТО". При цьому неприйнятно вести переговори з країною-агресором без участі європейських держав і водночас звалювати на них відповідальність за підтримку миру.

Звичайно, будучи найбільшим партнером НАТО в Європі, Німеччина візьме участь у будь-якій значній та безпечній миротворчій місії. Однак поки публічні заяви щодо цього лише зміцнюють переговорну позицію володимира путіна, - підкреслив Пісторіус.

Нагадаємо

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що вважає малоймовірним членство України в НАТО. При цьому Вашингтон, за його словами, продовжить надання допомоги Києву, але змінить її характер.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що план припинення війни Трампа не є зрадою українських солдатів, які віддали свої життя, захищаючи Україну. При цьому США зацікавлені в мирі шляхом переговорів.