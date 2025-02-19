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"Зміцнюють переговорну позицію путіна": Пісторіус дав оцінку заявам США щодо майбутнього України в НАТО

"Зміцнюють переговорну позицію путіна": Пісторіус дав оцінку заявам США щодо майбутнього України в НАТО

Київ • УНН

 • 139297 перегляди

Міністр оборони Німеччини вважає, що публічні заяви США про неможливість вступу України в НАТО зміцнюють позицію путіна. Пісторіус наголосив на неприйнятності переговорів без участі європейських держав.

Публічні заяви керівництва США про неможливість вступу України в НАТО ближчим часом грають на руку російській федерації. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє УНН із посиланням на DW.

Деталі

За його словами, американці "припустилися помилки, знявши питання про членство України в НАТО". При цьому неприйнятно вести переговори з країною-агресором без участі європейських держав і водночас звалювати на них відповідальність за підтримку миру.

Звичайно, будучи найбільшим партнером НАТО в Європі, Німеччина візьме участь у будь-якій значній та безпечній миротворчій місії. Однак поки публічні заяви щодо цього лише зміцнюють переговорну позицію володимира путіна,

- підкреслив Пісторіус.

Нагадаємо

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що вважає малоймовірним членство України в НАТО. При цьому Вашингтон, за його словами, продовжить надання допомоги Києву, але змінить її характер.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що план припинення війни Трампа не є зрадою українських солдатів, які віддали свої життя, захищаючи Україну. При цьому США зацікавлені в мирі шляхом переговорів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
pentahonПентагон
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
borys-pistoriusБорис Пісторіус
nimechchynaНімеччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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