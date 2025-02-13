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Трамп вважає малоймовірним членство України в НАТО

Трамп вважає малоймовірним членство України в НАТО

Київ • УНН

 • 32302 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає членство України в НАТО малоймовірним та непрактичним. США продовжать надавати допомогу Україні, але змінять її характер.

Президент США Дональд Трамп вважає малоймовірним членство України в Північноатлантичному альянсі. Вашингтон продовжить надання допомоги Україні, але змінить її характер. Про це повідомлчє кореспондентка CBS News Дженніфер Джейкобс, пише УНН.

Деталі

Під час прес-конференції в Овальному кабінеті на запитання про зняття питання членства України в НАТО з порядку денного, глава Білого дому відповів, що "він не проти" та "не думає, що це практично".

Він підвердив заяву міністра оборони США Піта Гегсета, в якій сказав, що вважає членство України в Альянсі малоймовірним або непрактичним.

Я думаю, що, ймовірно, це правда",

- сказав Трамп.

Водночас, він заявив, що США продовжать надавати допомогу Україні, "але ми хочемо, щоб вона була безпечною".

Нагадаємо

Президенти України та США провели телефонні переговори тривалістю близько години. Розмова відбулась після того, як Трамп обговорив з путіним питання війни в Україні.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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