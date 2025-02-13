Трамп считает маловероятным членство Украины в НАТО
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает членство Украины в НАТО маловероятным и непрактичным. США продолжат оказывать помощь Украине, но изменят ее характер.
Президент США Дональд Трамп считает маловероятным членство Украины в Североатлантическом альянсе. Вашингтон продолжит оказание помощи Украине, но изменит ее характер. Об этом сообщила корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс, пишет УНН.
Детали
Во время пресс-конференции в Овальном кабинете на вопрос о снятии вопроса членства Украины в НАТО с повестки дня, глава Белого дома ответил, что "он не против" и "не думает, что это практично".
Он подтвердил заявление министра обороны США Пита Гегсета, в котором сказал, что считает членство Украины в Альянсе маловероятным или непрактичным.
Я думаю, что, вероятно, это правда",
В то же время, он заявил, что США продолжат оказывать помощь Украине, "но мы хотим, чтобы она была безопасной".
Напомним
Президенты Украины и США провели телефонные переговоры продолжительностью около часа. Разговор состоялся после того, как Трамп обсудил с Путиным вопрос войны в Украине.