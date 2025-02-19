"Укрепляют переговорную позицию путина": Писториус дал оценку заявлениям США относительно будущего Украины в НАТО
Киев • УНН
Министр обороны Германии считает, что публичные заявления США о невозможности вступления Украины в НАТО укрепляют позицию путина. Писториус подчеркнул неприемлемость переговоров без участия европейских государств.
Публичные заявления руководства США о невозможности вступления Украины в НАТО в ближайшее время играют на руку российской федерации. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
По его словам, американцы "допустили ошибку, сняв вопрос о членстве Украины в НАТО". При этом неприемлемо вести переговоры со страной-агрессором без участия европейских государств и одновременно взваливать на них ответственность за поддержание мира.
Конечно, будучи крупнейшим партнером НАТО в Европе, Германия примет участие в любой значительной и безопасной миротворческой миссии. Однако пока публичные заявления по этому поводу лишь укрепляют переговорную позицию Владимира Путина,
Напомним
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным членство Украины в НАТО. При этом Вашингтон, по его словам, продолжит оказание помощи Киеву, но изменит ее характер.
Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что план прекращения войны Трампа не является предательством украинских солдат, которые отдали свои жизни, защищая Украину. При этом США заинтересованы в мире путем переговоров.