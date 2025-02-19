"Укрепляют переговорную позицию путина": Писториус дал оценку заявлениям США относительно будущего Украины в НАТО

ukenru
"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
10:06 • 38465 просмотра

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Эксклюзив
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
09:20 • 56772 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

Эксклюзив
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
08:16 • 102297 просмотра

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить
07:13 • 106174 просмотра

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля
19 февраля, 04:10 • 113348 просмотра

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
18 февраля, 17:15 • 128053 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
18 февраля, 13:55 • 127664 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 136760 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 157618 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 151089 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Перемещение вражеских дронов было зафиксировано в восьми областях Украины - ПС

Перемещение вражеских дронов было зафиксировано в восьми областях Украины - ПС

19 февраля, 01:01 • 105459 просмотра
Трагедия на Киевщине: под колесами электропоезда погиб мужчина

Трагедия на Киевщине: под колесами электропоезда погиб мужчина

19 февраля, 02:41 • 64208 просмотра
Рубио заявил, что США не снимут санкции с россии до соглашения о прекращении войны в Украине - Bloomberg

Рубио заявил, что США не снимут санкции с россии до соглашения о прекращении войны в Украине - Bloomberg

06:30 • 43474 просмотра
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

06:32 • 111255 просмотра
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

07:54 • 68087 просмотра
публикации
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

08:16 • 102196 просмотра
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

07:13 • 106090 просмотра
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

06:32 • 111255 просмотра
День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

19 февраля, 04:10 • 113285 просмотра
Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

18 февраля, 16:06 • 134314 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером «значительного» количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером «значительного» количества работы

10:04 • 29985 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

08:52 • 38484 просмотра
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

07:54 • 68434 просмотра
Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

18 февраля, 19:06 • 104164 просмотра
Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

18 февраля, 13:55 • 120179 просмотра
Актуальное
"Укрепляют переговорную позицию путина": Писториус дал оценку заявлениям США относительно будущего Украины в НАТО

"Укрепляют переговорную позицию путина": Писториус дал оценку заявлениям США относительно будущего Украины в НАТО

Киев  •  УНН

 • 4460 просмотра

Read in English

Министр обороны Германии считает, что публичные заявления США о невозможности вступления Украины в НАТО укрепляют позицию путина. Писториус подчеркнул неприемлемость переговоров без участия европейских государств.

Публичные заявления руководства США о невозможности вступления Украины в НАТО в ближайшее время играют на руку российской федерации. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

По его словам, американцы "допустили ошибку, сняв вопрос о членстве Украины в НАТО". При этом неприемлемо вести переговоры со страной-агрессором без участия европейских государств и одновременно взваливать на них ответственность за поддержание мира.

Конечно, будучи крупнейшим партнером НАТО в Европе, Германия примет участие в любой значительной и безопасной миротворческой миссии. Однако пока публичные заявления по этому поводу лишь укрепляют переговорную позицию Владимира Путина,

- подчеркнул Писториус.

Напомним

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным членство Украины в НАТО. При этом Вашингтон, по его словам, продолжит оказание помощи Киеву, но изменит ее характер.

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что план прекращения войны Трампа не является предательством украинских солдат, которые отдали свои жизни, защищая Украину. При этом США заинтересованы в мире путем переговоров.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
pentagonПентагон
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
borys-pistoriusБорис Писториус
germaniyaГермания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы