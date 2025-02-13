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Глава Пентагону заявив, що план Трампа про припинення війни не зрада українських солдатів

Глава Пентагону заявив, що план Трампа про припинення війни не зрада українських солдатів

Київ • УНН

 • 31859 перегляди

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що план Трампа щодо припинення війни не є зрадою українських солдатів. США зацікавлені в досягненні миру шляхом переговорів і продовжать підтримувати НАТО.

План припинення війни президента Дональда Трампа не є зрадою українських солдатів, які віддали свої життя, захищаючи Україну. США зацікавлені в мирі шляхом переговорів.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет перед зустріччю міністрів оборони НАТО, передає УНН.

Моя роль як представника США - реалістично говорити про перебіг цього конфлікту. І я думаю, ви бачили вчора у президента Трампа, який сам є найкращим перемовником на планеті, як він зводить дві сторони разом, щоб знайти мир через перемовини, чого зрештою хочуть усі. Тому я з нетерпінням чекаю на сьогоднішню зустріч міністрів із нашими союзниками по НАТО, щоб чесно поговорити про те, де ми перебуваємо, але принести мир на континент, забезпечити, щоб Європа виступила вперед у лідерстві, у лідерстві в плані гарантій безпеки, і щоб Америка була поряд із нашими союзниками по НАТО, щоб гарантувати, що ми залишимося сильними і цей конфлікт буде припинено..

- заявив Гегсет.

На запитання, хіба план США для України не є насправді зрадою всіх тих українських солдатів, які віддали свої життя, захищаючи свою країну, і хіба це не просто винагорода диктаторам, які використовують мало сили, щоб забрати те, що хочуть, Гегсет відповів: «Ну, це ваша мова, а не моя. Звичайно, це не зрада.

Як я сказав нашим союзникам учора, ми визнаємо неймовірну відданість, яку ми взяли на себе протягом багатьох років. І жодна країна, як вказав президент Трамп, не взяла на себе більших зобов'язань щодо української місії, ніж Сполучені Штати Америки, понад 300 мільярдів доларів».

Гегсет заявив, що таким чином, США інвестували в стабілізацію ліній фронту після агресії Росії.

У цьому немає зради. Є визнання того, що весь світ і США інвестують і зацікавлені в мирі, в мирі шляхом переговорів, як сказав президент Трамп, зупинивши вбивства. І тому це вимагатиме від обох сторін визнати те, чого вони не хочуть. Ось чому я думаю, що світу пощастило, що в нас є президент Трамп. Тільки він у цей момент може скликати сильні світу цього, щоб принести мир. І це вітальний знак

- сказав Гегсет.

Він зазначив, що його робота як міністра оборони, який працює разом із НАТО, полягає в тому, щоб гарантувати, що оборонні спроможності НАТО будуть настільки сильними і надійними, наскільки це можливо, щоб стримати будь-яку майбутню агресію на континенті.

Це наша роль, бути лідерами в НАТО, і це те, що ми продовжимо робити

- заявив Гегсет.

Доповнення

  12 лютого міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що у президента США Дональда Трампа є план припинення війни. Америка хотіла б укласти угоду про економічне співробітництво, і в обмін на цю угоду США продовжуватимуть надавати матеріальну підтримку Україні.

 Президент Володимир Зеленський зазначив, що США передали українській команді проєкт угоди щодо природних ресурсів. Україна хоче вивчити цей документ для того, щоб у Мюнхені зафіксувати домовленості.

 Того ж дня, 12 лютого Трамп заявив про «продуктивну» телефонну розмову з Путіним, де вони обговорили війну в Україні та інші теми. Сторони домовилися про початок переговорів і візити одна до одної.

 Також Трамп заявив про плани зустрітися з путіним у Саудівській Аравії.  12 лютого Президент України Володимир Зеленський і Трамп також провели телефонну розмову. Президенти обговорили можливості досягнення миру, технологічні можливості, а також Трамп поінформував про деталі своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.  

Керівник ОП Єрмак зазначив, що Зеленський і Трамп домовилися негайно розпочати роботу команд щодо завершення війни. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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