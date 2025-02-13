Глава Пентагона заявил, что план Трампа о прекращения войны не предательство украинских солдат

План прекращения войны президента Дональда Трампа не является предательством украинских солдат, которые отдали свои жизни, защищая Украину. США заинтересованы в мире путем переговоров.

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет перед встречей министров обороны НАТО, передает УНН.

Моя роль как представителя США — реалистично говорить о ходе этого конфликта. И я думаю, вы видели вчера у президента Трампа, который сам является лучшим переговорщиком на планете, как он сводит две стороны вместе, чтобы найти мир путем переговоров, чего в конечном итоге хотят все. Поэтому я с нетерпением жду сегодняшней встречи министров с нашими союзниками по НАТО, чтобы честно поговорить о том, где мы находимся, но принести мир на континент, обеспечить, чтобы Европа выступила вперед в лидерстве, в лидерстве в плане гарантий безопасности, и чтобы Америка была рядом с нашими союзниками по НАТО, чтобы гарантировать, что мы останемся сильными и этот конфликт будет прекращен - заявил Гегсет.

На вопрос, разве план США для Украины не является на самом деле предательством всех тех украинских солдат, которые отдали свои жизни, защищая свою страну и разве это не просто награда диктаторам, которые используют мало силы, чтобы забрать то, что хотят, Гегсет ответил: "Ну, это ваш язык, а не мой. Конечно, это не предательство.

Как я сказал нашим союзникам вчера, мы признаем невероятную преданность, которую мы взяли на себя в течение многих лет. И ни одна страна, как указал президент Трамп, не взяла на себя больших обязательств по украинской миссии, чем Соединенные Штаты Америки, свыше 300 миллиардов долларов".

Гегсет заявил, что таким образом, США инвестировали в стабилизацию линий фронта после агрессии россии.

В этом нет предательства. Есть признание того, что весь мир и США инвестируют и заинтересованы в мире, в мире путем переговоров, как сказал президент Трамп, остановив убийства. И поэтому это потребует от обеих сторон признать то, чего они не хотят. Вот почему я думаю, что миру повезло, что у нас есть президент Трамп. Только он в этот момент может созвать сильные мира сего, чтобы принести мир. И это приветственный знак - сказал Гегсет.

Он отметил, что его работа как министра обороны, работающего вместе с НАТО, заключается в том, чтобы гарантировать, что оборонные возможности НАТО будут настолько сильными и надежными, насколько это возможно, чтобы сдержать любую будущую агрессию на континенте.

Это наша роль, быть лидерами в НАТО, и это то, что мы продолжим делать - заявил Гегсет.

Дополнение

12 февраля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у президента США Дональда Трампа есть план прекращения войны. Америка хотела бы заключить соглашение об экономическом сотрудничестве, и в обмен на это соглашение США будут продолжать оказывать материальную поддержку Украине.

Президент Владимир Зеленский отметил, что США передали украинской команде проект соглашения по природным ресурсам. Украина хочет изучить этот документ для того, чтобы в Мюнхене зафиксировать договоренности.

В тот же день, 12 февраля Трамп заявил о "продуктивном" телефонном разговоре с путиным, где они обсудили войну в Украине и другие темы. Стороны договорились о начале переговоров и визитах в друг друга.

Также Трамп заявил о планах встретиться с путиным в Саудовской Аравии. 12 февраля Президент Украины Владимир Зеленский и Трамп также провели телефонный разговор. Президенты обсудили возможности достижения мира, технологические возможности, а также Трамп проинформировал о деталях своего разговора с российским диктатором владимиром путиным.

Руководитель ОП Ермак отметил, что Зеленский и Трамп договорились немедленно начать работу команд по завершению войны.