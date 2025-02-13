Глава Пентагона заявил, что план Трампа о прекращения войны не предательство украинских солдат

ukenru
Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
07:01 • 48301 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 102966 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 106522 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
12 февраля, 17:49 • 109943 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
12 февраля, 17:08 • 110441 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Эксклюзив
Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
12 февраля, 16:25 • 104594 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

Эксклюзив
Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
12 февраля, 14:37 • 106042 просмотра

Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
12 февраля, 14:23 • 103758 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Эксклюзив
Как написать идеальное резюме: советы от HR
12 февраля, 13:50 • 126468 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
12 февраля, 12:22 • 104236 просмотра

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Европа требует участия в переговорах и готова укреплять поддержку Украины

Европа требует участия в переговорах и готова укреплять поддержку Украины

12 февраля, 23:13 • 69346 просмотра
Нидерланды передают Украине 25 БМП YPR для транспортировки раненых

Нидерланды передают Украине 25 БМП YPR для транспортировки раненых

12 февраля, 23:37 • 73619 просмотра
Трамп не верит, что Украина вернется к границам 2014 года

Трамп не верит, что Украина вернется к границам 2014 года

12 февраля, 23:46 • 77269 просмотра
Попытка вывоза скифских и сарматских артефактов в Германию: на Буковине будут судить харьковчанку

Попытка вывоза скифских и сарматских артефактов в Германию: на Буковине будут судить харьковчанку

13 февраля, 00:22 • 82466 просмотра
Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

13 февраля, 01:39 • 80591 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 115954 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 126471 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 171137 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 169669 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 179751 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

08:54 • 473 просмотра
Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

12 февраля, 17:03 • 105007 просмотра
Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

12 февраля, 15:02 • 105745 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

12 февраля, 09:34 • 145404 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

12 февраля, 08:46 • 146027 просмотра
Актуальное
Глава Пентагона заявил, что план Трампа о прекращения войны не предательство украинских солдат

Глава Пентагона заявил, что план Трампа о прекращения войны не предательство украинских солдат

Киев  •  УНН

 • 5895 просмотра

Read in English

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что план Трампа по прекращению войны не является предательством украинских солдат. США заинтересованы в достижении мира путем переговоров и продолжат поддерживать НАТО.

План прекращения войны президента Дональда Трампа не является предательством украинских солдат, которые отдали свои жизни, защищая Украину. США заинтересованы в мире путем переговоров.

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет перед встречей министров обороны НАТО, передает УНН.

Моя роль как представителя США — реалистично говорить о ходе этого конфликта. И я думаю, вы видели вчера у президента Трампа, который сам является лучшим переговорщиком на планете, как он сводит две стороны вместе, чтобы найти мир путем переговоров, чего в конечном итоге хотят все. Поэтому я с нетерпением жду сегодняшней встречи министров с нашими союзниками по НАТО, чтобы честно поговорить о том, где мы находимся, но принести мир на континент, обеспечить, чтобы Европа выступила вперед в лидерстве, в лидерстве в плане гарантий безопасности, и чтобы Америка была рядом с нашими союзниками по НАТО, чтобы гарантировать, что мы останемся сильными и этот конфликт будет прекращен

- заявил Гегсет.

На вопрос, разве план США для Украины не является на самом деле предательством всех тех украинских солдат, которые отдали свои жизни, защищая свою страну и разве это не просто награда диктаторам, которые используют мало силы, чтобы забрать то, что хотят, Гегсет ответил: "Ну, это ваш язык, а не мой. Конечно, это не предательство.

Как я сказал нашим союзникам вчера, мы признаем невероятную преданность, которую мы взяли на себя в течение многих лет. И ни одна страна, как указал президент Трамп, не взяла на себя больших обязательств по украинской миссии, чем Соединенные Штаты Америки, свыше 300 миллиардов долларов".

Гегсет заявил, что таким образом, США инвестировали в стабилизацию линий фронта после агрессии россии.

В этом нет предательства. Есть признание того, что весь мир и США инвестируют и заинтересованы в мире, в мире путем переговоров, как сказал президент Трамп, остановив убийства. И поэтому это потребует от обеих сторон признать то, чего они не хотят. Вот почему я думаю, что миру повезло, что у нас есть президент Трамп. Только он в этот момент может созвать сильные мира сего, чтобы принести мир. И это приветственный знак

- сказал Гегсет.

Он отметил, что его работа как министра обороны, работающего вместе с НАТО, заключается в том, чтобы гарантировать, что оборонные возможности НАТО будут настолько сильными и надежными, насколько это возможно, чтобы сдержать любую будущую агрессию на континенте.

Это наша роль, быть лидерами в НАТО, и это то, что мы продолжим делать

- заявил Гегсет.

Дополнение

  12 февраля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у президента США Дональда Трампа есть план прекращения войны. Америка хотела бы заключить соглашение об экономическом сотрудничестве, и в обмен на это соглашение США будут продолжать оказывать материальную поддержку Украине.

 Президент Владимир Зеленский отметил, что США передали украинской команде проект соглашения по природным ресурсам. Украина хочет изучить этот документ для того, чтобы в Мюнхене зафиксировать договоренности.

 В тот же день, 12 февраля Трамп заявил о "продуктивном" телефонном разговоре с путиным, где они обсудили войну в Украине и другие темы. Стороны договорились о начале переговоров и визитах в друг друга.

 Также Трамп заявил о планах встретиться с путиным в Саудовской Аравии.  12 февраля Президент Украины Владимир Зеленский и Трамп также провели телефонный разговор. Президенты обсудили возможности достижения мира, технологические возможности, а также Трамп проинформировал о деталях своего разговора с российским диктатором владимиром путиным.  

Руководитель ОП Ермак отметил, что Зеленский и Трамп договорились немедленно начать работу команд по завершению войны. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы