У Трампа есть план прекращения войны - министр финансов США

У президента США Дональда Трампа есть план прекращения войны. Америка хотела бы заключить соглашение об экономическом сотрудничестве, и в обмен на это соглашение США будут продолжать оказывать материальную поддержку Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

Это моя первая официальная поездка за границу, и это должно быть сильным сигналом того, что война может быть надлежащим приоритетом для администрации Трампа. Президент Трамп четко дал понять, что он намерен сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне - сказал Бессент.

Бессент заявил, что Трамп намерен поговорить с обеими сторонами.

Он намерен поговорить с обеими сторонами, и Соединенные Штаты привержены независимости Украины...У президента Трампа есть план прекращения этой войны, и мы хотели бы заключить соглашение об экономическом сотрудничестве, и в обмен на это соглашение США будут продолжать оказывать материальную поддержку Украине, для народа. Мы верим, что это соглашение станет сильным сигналом для российского руководства о приверженности США, которую мы имеем здесь, и мы думаем, что это будет сильный сигнал для американского народа...,мы стремимся увеличить наше совместное экономическое развитие - заявил Бессент.

Дополнение

В СМИ появилась информация, что министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе посетит Украину в рамках начальных переговоров по обеспечению доступа США к редкоземельным металлам.

Ранее The Telegraph сообщал, что спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог приостановил разработку мирного плана по Украине, чтобы провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров.