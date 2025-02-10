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Келлог призупинив розробку мирного плану щодо України: ЗМІ назвали причини

Київ • УНН

 • 52083 перегляди

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог тимчасово зупинив розробку плану завершення війни для консультацій з НАТО. На Мюнхенській конференції він представить пропозицію військової підтримки в обмін на доступ до ресурсів.

Спецпредставник Дональда Трампа з питань російсько-української війни Кіт Келлог призупинив розробку мирного плану щодо України, щоб провести індивідуальні переговори з союзниками по НАТО, щоб надати Європі місце за столом переговорів. Про це пише The Telegraph, передає УНН.

Адміністрація Дональда Трампа призупинила розробку довгоочікуваного плану кінця війни в Україні, щоб надати Європі місце за столом переговорів. Уповноважений президента США з питань України пообіцяв провести індивідуальні переговори з союзниками по НАТО, перш ніж завершити довгоочікуваний план припинення війни 

- пише видання.

Зазначається, що Кіт Келлог заявляв, що на останніх переговорах з європейськими дипломатами він буде шукати думки щодо форми будь-якої мирної угоди та того, який внесок урядів у цей процес.

Він пообіцяв провести ці переговори з прем’єр-міністрами та президентами НАТО, що заспокоїть тих, хто боїться бути замороженим у переговорах Вашингтоном.

У той же час генерал Келлог заявив, що оприлюднить елементи мирного плану на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині цими вихідними. The Telegraph розуміє, що це буде пропозиція продовження військової підтримки Києва в обмін на доступ до рідкоземельних ресурсів України 

- додає видання.

Також наголошується, що європейці, які проводили переговори з генералом Келлогом, були запевнені, що Вашингтон хоче зміцнити позиції України в будь-яких майбутніх переговорах з росією.

Нагадаємо

Спецпредставник Дональда Трампа з питань російсько-української війни Кіт Келлог у недавніх зустрічах повідомив союзникам США, що готує варіанти завершення війни в Україні для представлення президенту США.

Павло Башинський

Павло Башинський

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