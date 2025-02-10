Кэллог приостановил разработку мирного плана по Украине: СМИ назвали причины

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог приостановил разработку мирного плана по Украине, чтобы провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Администрация Дональда Трампа приостановила разработку долгожданного плана конца войны в Украине, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров. Уполномоченный президента США по вопросам Украины пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить долгожданный план прекращения войны

Отмечается, что Кит Келлог заявлял, что на последних переговорах с европейскими дипломатами он будет искать мнения относительно формы любого мирного соглашения и того, какой вклад правительств в этот процесс.

Он пообещал провести эти переговоры с премьер-министрами и президентами НАТО, что успокоит тех, кто боится быть замороженным в переговорах Вашингтоном.

В то же время генерал Келлог заявил, что обнародует элементы мирного плана на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии в эти выходные. The Telegraph понимает, что это будет предложение продолжения военной поддержки Киева в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам Украины