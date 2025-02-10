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Кэллог приостановил разработку мирного плана по Украине: СМИ назвали причины

Киев  •  УНН

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Спецпредставитель Трампа Кит Келлог временно остановил разработку плана завершения войны для консультаций с НАТО. На Мюнхенской конференции он представит предложение военной поддержки в обмен на доступ к ресурсам.

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог приостановил разработку мирного плана по Украине, чтобы провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Администрация Дональда Трампа приостановила разработку долгожданного плана конца войны в Украине, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров. Уполномоченный президента США по вопросам Украины пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить долгожданный план прекращения войны 

- пишет издание.

Отмечается, что Кит Келлог заявлял, что на последних переговорах с европейскими дипломатами он будет искать мнения относительно формы любого мирного соглашения и того, какой вклад правительств в этот процесс.

Он пообещал провести эти переговоры с премьер-министрами и президентами НАТО, что успокоит тех, кто боится быть замороженным в переговорах Вашингтоном.

В то же время генерал Келлог заявил, что обнародует элементы мирного плана на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии в эти выходные. The Telegraph понимает, что это будет предложение продолжения военной поддержки Киева в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам Украины 

- добавляет издание.

Также отмечается, что европейцы, которые проводили переговоры с генералом Келлогом, были уверены, что Вашингтон хочет укрепить позиции Украины в любых будущих переговорах с россией.

Напомним

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог в недавних встречах сообщил союзникам США, что готовит варианты завершения войны в Украине для представления президенту США.

Павел Башинский

Павел Башинский

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