Спецпредставник Трампа Келлог готує варіанти завершення війни в Україні - ЗМІ

Спецпредставник Дональда Трампа з питань російсько-української війни Кіт Келлог у недавніх зустрічах повідомив союзникам США, що готує варіанти завершення війни в Україні для представлення президенту США. Про це Semafor розповіли троє західних чиновників, обізнаних із переговорами, передає УНН.



Деталі

У Вашингтоні ширяться припущення, що адміністрація невдовзі представить свій план, хоча Келлог заперечив повідомлення про те, що він зробить це на цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки.

За словами одного із західних чиновників, під час однієї із зустрічей Келлог заявив, що прагне провести переговори та координувати дії з представниками кожної країни НАТО. Тим часом Трамп підтвердив, що обговорював завершення війни з російським диктатором володимиром путіним.

На запитання New York Post, скільки разів він розмовляв із путіним, Трамп відповів: "Краще я не казатиму".



Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що його зустріч із Трампом має відбутися до переговорів із путіним, аби уникнути діалогу про Україну без України.

