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Спецпредставитель Трампа Кэллог готовит варианты завершения войны в Украине - СМИ

Спецпредставитель Трампа Кэллог готовит варианты завершения войны в Украине - СМИ

Киев  •  УНН

 • 12780 просмотра

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Кит Келлог, спецпредставитель Трампа, работает над вариантами завершения войны в Украине и планирует координировать действия со странами НАТО.

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог в недавних встречах сообщил союзникам США, что готовит варианты завершения войны в Украине для представления президенту США. Об этом Semafor рассказали трое западных чиновников, знакомых с переговорами, передает УНН.

Детали

В Вашингтоне распространяются предположения, что администрация вскоре представит свой план, хотя Кэллог опроверг сообщения о том, что он сделает это на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году.

По словам одного из западных чиновников, во время одной из встреч Кэллог заявил, что стремится провести переговоры и координировать действия с представителями каждой страны НАТО. Между тем Трамп подтвердил, что обсуждал завершение войны с российским диктатором Владимиром Путиным.

На вопрос New York Post, сколько раз он разговаривал с Путиным, Трамп ответил: "Лучше я не буду говорить".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что его встреча с Трампом должна состояться до переговоров с Путиным, чтобы избежать диалога об Украине без Украины.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика

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