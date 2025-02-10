Спецпредставитель Трампа Кэллог готовит варианты завершения войны в Украине - СМИ
Киев • УНН
Кит Келлог, спецпредставитель Трампа, работает над вариантами завершения войны в Украине и планирует координировать действия со странами НАТО.
Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог в недавних встречах сообщил союзникам США, что готовит варианты завершения войны в Украине для представления президенту США. Об этом Semafor рассказали трое западных чиновников, знакомых с переговорами, передает УНН.
Детали
В Вашингтоне распространяются предположения, что администрация вскоре представит свой план, хотя Кэллог опроверг сообщения о том, что он сделает это на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году.
По словам одного из западных чиновников, во время одной из встреч Кэллог заявил, что стремится провести переговоры и координировать действия с представителями каждой страны НАТО. Между тем Трамп подтвердил, что обсуждал завершение войны с российским диктатором Владимиром Путиным.
На вопрос New York Post, сколько раз он разговаривал с Путиным, Трамп ответил: "Лучше я не буду говорить".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что его встреча с Трампом должна состояться до переговоров с Путиным, чтобы избежать диалога об Украине без Украины.