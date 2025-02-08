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Зеленський висловився щодо переговорів Трампа з путіним: що сказав

Київ • УНН

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Президент України вважає критично важливим зустрітися з Трампом до його можливих переговорів з путіним. Зеленський наголошує, що діалог про Україну без України буде неефективним.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що дуже важливо, аби його зустріч із президентом США Дональдом Трампом відбулася до переговорів Трампа з російським диктатором володимиром путіним, адже тоді це буде діалогом про Україну без України, несправедливим та неефективним. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Reuters, передає УНН.

Деталі

Зеленський заявив, що зустрітися з Дональдом Трампом до його зустрічі з путіним "дуже важливо, інакше це буде діалогом про Україну без України".

"Я думаю, що це не справедливо відносно України. По-друге, це не матиме реальних перспектив щодо закінчення війни. Навіть щодо закінчення гарячої фази цієї війни. Я думаю, важливо партнерам спочатку обговорювати свої питання, а потім вже мати розмову з ворогом. Думаю, що саме в такому контексті ми маємо діяти", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що є різні голоси, зокрема і в Україні, які кажуть, що "вже президент Трамп домовився про все з путіними, і Україну тільки потім повідомлять".

"Так не буде, я в цьому впевнений. Я впевнений, що в нас є прозорі відносини між нами і партнерами. Немає в цьому сенсу, не буде результату", - додав Зеленський.

За його словами, людям потрібно розуміти, що Україна йде на перемовини, а не на ультиматуми з боку росії.

"Якщо це буде так, то це одночасно буде і до України, і до Америки, до всього вільного світу. Цього не можна допустити, цього хоче путін", - зазначив Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планується його зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а також анонсував можливу зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Павло Башинський

Павло Башинський

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