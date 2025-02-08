Зеленський заявив, що "точно" матиме зустріч із Трампом

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Президент України повідомив про заплановану зустріч з Дональдом Трампом та можливі переговори з Джей Ді Венсом. Також очікуються зустрічі з іншими представниками американського уряду.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планується його зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а також анонсував можливу зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Reuters, передає УНН.

Ми чекаємо на пана Келлога, ми чекаємо зустрічі з Келлогом, зустрічі з Волцем. Думаю, будуть інші зустрічі з іншими людьми, міністрами уряду президента Трампа. Також у мене точно буде зустріч із президентом Трампом. Я думаю, що будуть зустрічі із віце-президентом. Команди повинні почати працювати. Це тільки перший крок

- сказав Зеленський.

Також Президент зазначив, що поки що не обговорював із американською стороною питання видобутку рідкоземельних металів в Україні, що може стати частиною угоди про економічну підтримку та гарантії безпеки для України.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. Це буде їхня перша зустріч після повернення Трампа до Білого дому.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про майбутню зустріч, яка може відбути вже наступного тижня. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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