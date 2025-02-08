Зеленский заявил, что «точно» будет встреча с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом, а также анонсировал возможную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом Зеленский заявил в интервью Reuters, передает УНН.

Мы ждем господина Келлога, мы ждем встречи с Келлогом, встречи с Волцем. Думаю, будут другие встречи с другими людьми, министрами правительства президента Трампа. Также у меня точно будет встреча с президентом Трампом. Я думаю, что будут встречи с вице-президентом. Команды должны начать работать. Это только первый шаг - сказал Зеленский.

Также Президент отметил, что пока не обсуждал с американской стороной вопрос добычи редкоземельных металлов в Украине, что может стать частью соглашения об экономической поддержке и гарантиях безопасности для Украины.

Напомним,

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Это будет их первая встреча после возвращения Трампа в Белый дом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о предстоящей встрече, которая может состояться уже на следующей неделе.