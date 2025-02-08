ukenru
Зеленский заявил, что «точно» будет встреча с Трампом
10:52 • 20691 просмотра

Зеленский заявил, что «точно» будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 108337 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 116565 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 121169 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 124279 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 116235 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 140438 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 110302 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 131057 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
7 февраля, 07:23 • 112177 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Львовщине полицейского обвиняют в насилии над ребенком

На Львовщине полицейского обвиняют в насилии над ребенком

8 февраля, 02:30 • 61489 просмотра
Зеленский назначил нового представителя Украины в Дунайской Комиссии

Зеленский назначил нового представителя Украины в Дунайской Комиссии

8 февраля, 03:06 • 102514 просмотра
"Ему нельзя доверять": Трамп аннулировал доступ Байдена к секретной информации

"Ему нельзя доверять": Трамп аннулировал доступ Байдена к секретной информации

8 февраля, 03:27 • 28094 просмотра
Пентагон объявил планы Хегсета на встречу "Рамштайн" по Украине

Пентагон объявил планы Хегсета на встречу "Рамштайн" по Украине

8 февраля, 04:00 • 102619 просмотра
Украинские БпЛА атаковали российский Ростов: 14 домов повреждены, 68 жителей эвакуированы

Украинские БпЛА атаковали российский Ростов: 14 домов повреждены, 68 жителей эвакуированы

8 февраля, 04:43 • 46954 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 122503 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 129127 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 140438 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 203314 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 215357 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

7 февраля, 16:21 • 103866 просмотра
Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

7 февраля, 14:46 • 108900 просмотра
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 131057 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 128074 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 116709 просмотра
Актуальное
Зеленский заявил, что «точно» будет встреча с Трампом

Зеленский заявил, что «точно» будет встреча с Трампом

Киев  •  УНН

 • 20515 просмотра

Read in English

Президент Украины сообщил о запланированной встрече с Дональдом Трампом и возможных переговорах с Джей Ди Вэнсом. Также ожидаются встречи с другими представителями американского правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом, а также анонсировал возможную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом Зеленский заявил в интервью Reuters, передает УНН.

Мы ждем господина Келлога, мы ждем встречи с Келлогом, встречи с Волцем. Думаю, будут другие встречи с другими людьми, министрами правительства президента Трампа. Также у меня точно будет встреча с президентом Трампом. Я думаю, что будут встречи с вице-президентом. Команды должны начать работать. Это только первый шаг

- сказал Зеленский.

Также Президент отметил, что пока не обсуждал с американской стороной вопрос добычи редкоземельных металлов в Украине, что может стать частью соглашения об экономической поддержке и гарантиях безопасности для Украины.

Напомним,

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Это будет их первая встреча после возвращения Трампа в Белый дом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о предстоящей встрече, которая может состояться уже на следующей неделе. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы