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Зеленский высказался о переговорах Трампа с путиным: что сказал

Зеленский высказался о переговорах Трампа с путиным: что сказал

Киев  •  УНН

 • 4791 просмотра

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Президент Украины считает критически важным встретиться с Трампом до его возможных переговоров с Путиным. Зеленский отмечает, что диалог об Украине без Украины будет неэффективным.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что очень важно, чтобы его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоялась до переговоров Трампа с российским диктатором владимиром путиным, ведь тогда это будет диалогом об Украине без Украины, несправедливым и неэффективным. Об этом Зеленский заявил в интервью Reuters, передает УНН.

Детали

Зеленский заявил, что встретиться с Дональдом Трампом до его встречи с путиным "очень важно, иначе это будет диалогом об Украине без Украины".

"Я думаю, что это не справедливо в отношении Украины. Во-вторых, это не будет иметь реальных перспектив по окончанию войны. Даже по окончанию горячей фазы этой войны. Я думаю, важно партнерам сначала обсуждать свои вопросы, а потом уже разговаривать с врагом. Думаю, что именно в таком контексте мы должны действовать", - сказал Зеленский.

Он отметил, что есть разные голоса, в том числе и в Украине, которые говорят, что "уже президент Трамп договорился обо всем с путиными, и Украине только потом сообщат".

"Так не будет, я в этом уверен. Я уверен, что у нас есть прозрачные отношения между нами и партнерами. Нет в этом смысла, не будет результата", - добавил Зеленский.

По его словам, людям нужно понимать, что Украина идет на переговоры, а не на ультиматумы со стороны России.

"Если это будет так, то это одновременно будет и к Украине, и к Америке, ко всему свободному миру. Этого нельзя допустить, этого хочет путин", - отметил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом, а также анонсировал возможную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Павел Башинский

Павел Башинский

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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