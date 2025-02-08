Зеленский высказался о переговорах Трампа с путиным: что сказал

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что очень важно, чтобы его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоялась до переговоров Трампа с российским диктатором владимиром путиным, ведь тогда это будет диалогом об Украине без Украины, несправедливым и неэффективным. Об этом Зеленский заявил в интервью Reuters, передает УНН.

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Зеленский заявил, что встретиться с Дональдом Трампом до его встречи с путиным "очень важно, иначе это будет диалогом об Украине без Украины".

"Я думаю, что это не справедливо в отношении Украины. Во-вторых, это не будет иметь реальных перспектив по окончанию войны. Даже по окончанию горячей фазы этой войны. Я думаю, важно партнерам сначала обсуждать свои вопросы, а потом уже разговаривать с врагом. Думаю, что именно в таком контексте мы должны действовать", - сказал Зеленский.

Он отметил, что есть разные голоса, в том числе и в Украине, которые говорят, что "уже президент Трамп договорился обо всем с путиными, и Украине только потом сообщат".

"Так не будет, я в этом уверен. Я уверен, что у нас есть прозрачные отношения между нами и партнерами. Нет в этом смысла, не будет результата", - добавил Зеленский.

По его словам, людям нужно понимать, что Украина идет на переговоры, а не на ультиматумы со стороны России.

"Если это будет так, то это одновременно будет и к Украине, и к Америке, ко всему свободному миру. Этого нельзя допустить, этого хочет путин", - отметил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом, а также анонсировал возможную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.