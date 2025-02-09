Трамп зідзвонився з путіним, щоб домовитися про припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Американський лідер хотів спробувати домовитися з главою кремля про припинення війни рф з Україною. Про це інформує видання The New York Post, передає УНН.

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Зазначається, що у п'ятницю, 07 лютого в інтерв'ю виданню Президент США розповів, що говорив по телефону з російським лідером володимиром путіним. За словами Дональда Трампа, путін "хоче, щоб люди перестали гинути" під час війни.

На запитання представників ЗМІ, скільки вони розмовляли, Трамп зазначив, що "краще б я не казав".

Американський президент вважає, що путіну начебто "небайдужі" вбивства на фронті.

Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Усі ці мертві люди. Молоді, молоді, гарні люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони - і без причини - цитує Трампа The New York Post.

Глава Білого дому також повторив, що широкомасштабної війни рф проти України "ніколи б не сталося", якби він був президентом у 2022 році.

За словами Трампа, на відміну від свого попередника, у нього "завжди були хороші стосунки з Путіним".

Також президент США заявив, що у нього є конкретний план припинення російсько-української війни.

Я сподіваюся, що це швидко. Кожен день гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчити з цією клятою справою - сказав Президент США.

Як пише The New York Post, Дональд Трамп заявив, що хоче укласти із Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якій потенційній мирній угоді.

Нагадаємо

Президент України вважає критично важливим зустрітися з Трампом до його можливих переговорів з путіним. Зеленський наголошує, що діалог про Україну без України буде неефективним.

кремль не бажає переговорів і миру з Україною - ISW