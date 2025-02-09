Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. Американский лидер хотел попытаться договориться с главой кремля о прекращении войны рф с Украиной. Об этом информирует издание The New York Post, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в пятницу, 07 февраля, в интервью изданию Президент США рассказал, что говорил по телефону с российским лидером владимиром путиным. По словам Дональда Трампа, путин "хочет, чтобы люди перестали погибать" во время войны.

На вопрос представителей СМИ, сколько они разговаривали, Трамп отметил, что "лучше бы я не говорил".

Американский президент считает, что путину вроде бы "небезразличны" убийства на фронте.

Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвые люди. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона - и без причины

Глава Белого дома также повторил, что широкомасштабной войны рф против Украины "никогда бы не произошло", если бы он был президентом в 2022 году.

По словам Трампа, в отличие от своего предшественника, у него "всегда были хорошие отношения с путиным".

Также президент США заявил, что у него есть конкретный план прекращения российско-украинской войны.

Я надеюсь, что это быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война такая плохая в Украине. Я хочу покончить с этим проклятым делом