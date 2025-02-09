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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Киев  •  УНН

 • 23466 просмотра

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Трамп заявил о проведенном телефонном разговоре с путиным о прекращении войны в Украине. Он также раскрыл план на $500 млн по доступу к украинским ресурсам в обмен на гарантии безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. Американский лидер хотел попытаться договориться с главой кремля о прекращении войны рф с Украиной. Об этом информирует издание The New York Post, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в пятницу, 07 февраля, в интервью изданию Президент США рассказал, что говорил по телефону с российским лидером владимиром путиным. По словам Дональда Трампа, путин "хочет, чтобы люди перестали погибать" во время войны.

На вопрос представителей СМИ, сколько они разговаривали, Трамп отметил, что "лучше бы я не говорил".

Американский президент считает, что путину вроде бы "небезразличны" убийства на фронте.

Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвые люди. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона - и без причины

- цитирует Трампа The New York Post.

Глава Белого дома также повторил, что широкомасштабной войны рф против Украины "никогда бы не произошло", если бы он был президентом в 2022 году.

По словам Трампа, в отличие от своего предшественника, у него "всегда были хорошие отношения с путиным".

Также президент США заявил, что у него есть конкретный план прекращения российско-украинской войны.

Я надеюсь, что это быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война такая плохая в Украине. Я хочу покончить с этим проклятым делом

- сказал Президент США.

Как пишет The New York Post, Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любой потенциальной мирной сделке.

Напомним 

Президент Украины считает критически важным встретиться с Трампом до его возможных переговоров с путиным. Зеленский отмечает, что диалог об Украине без Украины будет неэффективным.

кремль не желает переговоров и мира с Украиной - ISW09.02.25, 03:19 • 16400 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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