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кремль не желает переговоров и мира с Украиной - ISW

кремль не желает переговоров и мира с Украиной - ISW

Киев  •  УНН

 • 4484 просмотра

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Зеленский сообщил о планах рф увеличить армию на 100 тысяч военных и создать новые дивизии. ISW подтверждает, что россия готовится к длительной войне и отвергает мирные переговоры.

россия продолжает расширять свой военный потенциал. Это свидетельствует о том, что кремль не заинтересован в переговорах или длительном мире с Украиной. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет американского Института изучения войны (ISW).

Детали

Аналитики Института изучения войны в сводке ссылаются на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на украинскую разведку, сообщил 8 февраля, что российские войска формируют новые военные дивизии, строят дополнительные объекты оборонно-промышленной базы (ОПБ), планируют увеличить численность личного состава более чем на 100 000 солдат и углубляют военное сотрудничество с Северной Кореей

- говорится в заметке ISW.

В Институте изучения войны напомнили, что в январе 2023 года тогдашний министр обороны россии Сергей Шойгу объявил о создании 14 новых военных дивизий. Зато в ISW не могут подтвердить, имеет ли Зеленский в виду эти ранее объявленные планы, или создание дополнительных новых дивизий. Также в Институте не могут проверить статус формирования 14 дивизий, о которых ранее объявил Шойгу.

Зеленский подчеркнул, что усилия россии по наращиванию сил, реструктуризации и оборонного производства дают понять, что путин не заинтересован в переговорах с Украиной и стремится продолжать войну

- пишут аналитики Института.

"Такие планы свидетельствуют о том, что именно россия, а не Украина, является стороной, которая отказывается от добросовестных переговоров и активно продвигает затяжную войну, а не мир, а также создает условия для подготовки к потенциальному более широкому конфликту с НАТО. российские официальные лица и информационное пространство часто подают войну в Украине, как часть более широкой конфронтации с Западом", - отчитывается ISW.

Напомним

Президент Украины считает критически важным встретиться с Трампом до его возможных переговоров с путиным. Зеленский отмечает, что диалог об Украине без Украины будет неэффективным.

Глава МИД Британии: нет признаков, что россия серьезно относится к переговорам05.02.25, 12:17 • 24846 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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