кремль не бажає переговорів і миру з Україною - ISW

росія продовжує розширювати свій військовий потенціал. Це свідчить про те, що кремль не зацікавлений у переговорах або тривалому мирі з Україною. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики Інституту вивчення війни у зведенні посилаються на заяву президента України Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський, посилаючись на українську розвідку, повідомив 8 лютого, що російські війська формують нові військові дивізії, будують додаткові об'єкти оборонно-промислової бази (ОПБ), планують збільшити чисельність особового складу більш ніж на 100 000 солдатів та поглиблюють військову співпрацю з Північною Кореєю - йдеться у дописі ISW.

В Інституті вивчення війни нагадали, що в січні 2023 року тодішній міністр оборони росії Сергій Шойгу оголосив про створення 14 нових військових дивізій. Натомість в ISW не можуть підтвердити, чи має Зеленський на увазі ці раніше оголошені плани, чи створення додаткових нових дивізій. Також в Інституті не можуть перевірити статус формування 14 дивізій, про які раніше оголосив Шойгу.

Зеленський підкреслив, що зусилля росії з нарощування сил, реструктуризації та оборонного виробництва дають зрозуміти, що путін не зацікавлений у переговорах з Україною і прагне продовжувати війну - пишуть аналітики Інституту.

"Такі плани свідчать про те, що саме росія, а не Україна, є стороною, яка відмовляється від добросовісних переговорів і активно просуває затяжну війну, а не мир, а також створює умови для підготовки до потенційного ширшого конфлікту з НАТО. російські офіційні особи та інформаційний простір часто подають війну в Україні, як частину ширшої конфронтації з Заходом", - звітує ISW.

Нагадаємо

Президент України вважає критично важливим зустрітися з Трампом до його можливих переговорів з путіним. Зеленський наголошує, що діалог про Україну без України буде неефективним.

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