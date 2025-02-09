кремль не бажає переговорів і миру з Україною - ISW

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Зеленський повідомив про плани рф збільшити армію на 100 тисяч військових та створити нові дивізії. ISW підтверджує, що росія готується до тривалої війни та відкидає мирні переговори.

росія продовжує розширювати свій військовий потенціал. Це свідчить про те, що кремль не зацікавлений у переговорах або тривалому мирі з Україною. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

Аналітики Інституту вивчення війни у зведенні посилаються на заяву президента України Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський, посилаючись на українську розвідку, повідомив 8 лютого, що російські війська формують нові військові дивізії, будують додаткові об'єкти оборонно-промислової бази (ОПБ), планують збільшити чисельність особового складу більш ніж на 100 000 солдатів та поглиблюють військову співпрацю з Північною Кореєю

- йдеться у дописі ISW.

В Інституті вивчення війни нагадали, що в січні 2023 року тодішній міністр оборони росії Сергій Шойгу оголосив про створення 14 нових військових дивізій. Натомість в ISW не можуть підтвердити, чи має Зеленський на увазі ці раніше оголошені плани, чи створення додаткових нових дивізій. Також в Інституті не можуть перевірити статус формування 14 дивізій, про які раніше оголосив Шойгу.

Зеленський підкреслив, що зусилля росії з нарощування сил, реструктуризації та оборонного виробництва дають зрозуміти, що путін не зацікавлений у переговорах з Україною і прагне продовжувати війну

- пишуть аналітики Інституту.

"Такі плани свідчать про те, що саме росія, а не Україна, є стороною, яка відмовляється від добросовісних переговорів і активно просуває затяжну війну, а не мир, а також створює умови для підготовки до потенційного ширшого конфлікту з НАТО. російські офіційні особи та інформаційний простір часто подають війну в Україні, як частину ширшої конфронтації з Заходом", - звітує ISW.

Нагадаємо

Президент України вважає критично важливим зустрітися з Трампом до його можливих переговорів з путіним. Зеленський наголошує, що діалог про Україну без України буде неефективним.

путін готується зовсім не до перемовин, збільшуючи свою армію ще на 100 тис. військових - Зеленський 08.02.25, 16:18 • 42364 перегляди

Віта Зеленецька

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