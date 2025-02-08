путін готується зовсім не до перемовин, збільшуючи свою армію ще на 100 тис. військових - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський повідомив про створення рф нових дивізій та розширення співпраці з КНДР у військовій сфері. Президент наголосив, що збільшення армії рф на 100 тисяч свідчить про підготовку до продовження війни.
Російський диктатор володимир путін, збільшуючи свою армію ще на 100 тис., готується готується зовсім не до перемовин, а до продовження війни, і не тільки проти України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Наша розвідка нам доповідає, що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології війни москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології. І це означає просту річ: путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів
Він зазначив, що всі партнери повинні про це знати і повинні це бачити, а Україна готова передавати відповідну інформацію, і по лінії розвідок уже відбувається відповідна комунікація.
Ми повинні разом бачити, які є загрози і які є наші інструменти протидії. Потрібне чітке розуміння: тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і ціль у 5 % ВВП на оборону не зникне з порядку денного
Нагадаємо
Сили оборони днями просунулися на 2,5 км на курщині, а також завдали удару по пункту управління росіян в цьому регіоні, внаслідок чого загинуло 20 старших північнокорейських та російських офіцерів.