путін готується зовсім не до перемовин, збільшуючи свою армію ще на 100 тис. військових - Зеленський

Російський диктатор володимир путін, збільшуючи свою армію ще на 100 тис., готується готується зовсім не до перемовин, а до продовження війни, і не тільки проти України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Наша розвідка нам доповідає, що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології війни москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології. І це означає просту річ: путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів - сказав Зеленський.

Він зазначив, що всі партнери повинні про це знати і повинні це бачити, а Україна готова передавати відповідну інформацію, і по лінії розвідок уже відбувається відповідна комунікація.

Ми повинні разом бачити, які є загрози і які є наші інструменти протидії. Потрібне чітке розуміння: тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і ціль у 5 % ВВП на оборону не зникне з порядку денного - додав Зеленський.

Нагадаємо

Сили оборони днями просунулися на 2,5 км на курщині, а також завдали удару по пункту управління росіян в цьому регіоні, внаслідок чого загинуло 20 старших північнокорейських та російських офіцерів.