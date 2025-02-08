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Курський напрямок: Зеленський підтвердив просування та ліквідацію пункту управління з 20 офіцерами рф та КНДР

Київ • УНН

 • 34585 перегляди

Українські сили оборони просунулися на 2,5 км на Курщині та завдали удару по пункту управління окупантів. В результаті операції ліквідовано 20 старших офіцерів РФ та КНДР, а також створено "буферну зону".

Сили оборони днями просунулися на 2,5 км на курщині, а також завдали удару по пункту управління росіян в цьому регіоні, внаслідок чого загинуло 20 старших північнокорейських та російських офіцерів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters, передає УНН.

Деталі

Що стосується вчорашнього і позавчорашнього днів, то наші хлопці просунулися на 2,5 км. Для чого вони це робили? Я завжди казав, що Курська операція - це операція превентивних ударів росіян. Сьогодні (6 лютого - ред.) вони втратили 230 людей

- сказав Зеленський.

Він також зазначив, що після того, як було знищено 4 тис. північнокорейських солдат, росіяни "їх заховали".

"Вони відійшли вглиб. Я не знаю… відновлювалися, напевно, відпочивали. Сьогоднішній їх наступ, який почався з ночі, він знов включав північнокорейських військових. Але довгий час вони не використовували північнокорейців. Вони очікували, але в цю ніч вони очікували, вони їх використали", - сказав Президент.

Я вже сказав результат… там просто був вражений пункт управління, це була дуже сильна операція. Перед тим, як 2,5 км пройти, наші вразили їх пункт управління курщини, і там загинуло велика кількість офіцерів. Мені сказали, що 20 загиблих офіцерів, серед них - старші офіцери північнокорейські і росіяни

- заявив Зеленський.

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Також він ширше розповів про цілі Курської операції.

"Усе, що зробила ця операція, ми зможемо гідно оцінити тільки після аналізу… напевно, після закінчення війни, аналізуючи ті чи інші військові, політичні, військово-політичні кроки. Це був один із кроків, який був превентивний, не дати росіянам захопити Суми, захопити Харків. Саме там відбулися превентивні дії наших військових, вони почали Курський наступ. Їх завдання було зірвати окупацію наших міст, враховуючи, що ми розуміли, що путін буде повертатися. Те, що йому не вдалося з Києвом одного разу, він захоче, ми не знаємо як, але він захоче знову повернутися. Це був один з тих кроків. Він повертався через операції на Харківщині, операції на Сумщині. Він хотів захопити як мінімум 2 мільйонника, два регіони, в яких більше 1 млн проживають", - сказав Зеленський.

За його словами, українські бригади зробили "успішні кроки, красиво зробили все, було дуже небезпечно".

"Обмінний фонд був більше 700 людей, яких ми взяли в полон на курщині. Також була перетягнута велика кількість військ із сходу нашої держави і з півдня", - зазначив Президент. 

Нагадаємо

За 6 місяців Курської операції ЗСУ створили "буферну зону" на території рф. росія втратила близько 40 тис. військових та значну кількість техніки, змусивши залучити 12 тис. військових з КНДР.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика

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