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Курское направление: Зеленский подтвердил продвижение и ликвидацию пункта управления с 20 офицерами рф и КНДР

Курское направление: Зеленский подтвердил продвижение и ликвидацию пункта управления с 20 офицерами рф и КНДР

Киев  •  УНН

 • 11371 просмотра

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Украинские силы обороны продвинулись на 2,5 км на курщине и нанесли удар по пункту управления оккупантов. В результате операции ликвидировано 20 старших офицеров рф и КНДР, а также создана «буферная зона».

Силы обороны на днях продвинулись на 2,5 км на курщине, а также нанесли удар по пункту управления россиян в этом регионе, в результате чего погибли 20 старших северокорейских и российских офицеров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters, передает УНН.

Детали

Что касается вчерашнего и позавчерашнего дней, то наши ребята продвинулись на 2,5 км. Для чего они это делали? Я всегда говорил, что Курская операция - это операция превентивных ударов россиян. Сегодня (6 февраля - ред.) они потеряли 230 человек

- сказал Зеленский.

Он также отметил, что после того, как было уничтожено 4 тыс. северокорейских солдат, россияне "их спрятали".

"Они отошли вглубь. Я не знаю... восстанавливались, наверное, отдыхали. Сегодняшнее их наступление, которое началось с ночи, оно вновь включало северокорейских военных. Но долгое время они не использовали северокорейцев. Они ожидали, но в эту ночь они ожидали, они их использовали", - сказал Президент.

Я уже сказал результат... там просто был поражен пункт управления, это была очень сильная операция. Перед тем, как 2,5 км пройти, наши поразили их пункт управления курщины, и там погибло большое количество офицеров. Мне сказали, что 20 погибших офицеров, среди них - старшие офицеры северокорейские и русские

- заявил Зеленский.

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Также он шире рассказал о целях Курской операции.

"Все, что сделала эта операция, мы сможем по достоинству оценить только после анализа... наверное, после окончания войны, анализируя те или иные военные, политические, военно-политические шаги. Это был один из шагов, который был превентивный, не дать россиянам захватить Сумы, захватить Харьков. Именно там произошли превентивные действия наших военных, они начали Курское наступление. Их задача была сорвать оккупацию наших городов, учитывая, что мы понимали, что путин будет возвращаться. То, что ему не удалось с Киевом однажды, он захочет, мы не знаем как, но он захочет снова вернуться. Это был один из тех шагов. Он возвращался через операции на Харьковщине, операции на Сумщине. Он хотел захватить как минимум 2 миллионника, два региона, в которых более 1 млн проживают", - сказал Зеленский.

По его словам, украинские бригады сделали "успешные шаги, красиво сделали все, было очень опасно".

"Обменный фонд был более 700 человек, которых мы взяли в плен на Курщине. Также было перетянуто большое количество войск с востока нашего государства и с юга", - отметил Президент. 

Напомним,

За 6 месяцев Курской операции ВСУ создали "буферную зону" на территории рф. россия потеряла около 40 тыс. военных и значительное количество техники, вынудив привлечь 12 тыс. военных из КНДР.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика

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