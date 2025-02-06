Пів року Курської операції: втративши майже 40 тис. у живій силі, рф вимушена просити допомогу у КНДР

Курська наступальна операція стала найбільшим проривом Збройних Сил України на фронті упродовж минулого року. Генштаб підсумував досягнення за 6 місяців та окреслив головну мету, передає УНН.

Деталі

6 місяців від початку Курської операції: загальні втрати ворога – близько 40 тисяч осіб, з них понад 16 тисяч – убитими

Головна мета Курської операції - не допустити новий наступ ворога в Сумській і Харківській областях.

Ця операція і через 6 місяців виконує зазначену функцію

У головному військовому відомстві нагадали, що Операція Сил оборони України в Курській області російської федерації почалася 6 серпня 2024 року.

Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію росії. Наші війська і надалі утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" в рф.

У Північної Кореї була вимушена просити допомогу росія, - КНДР спрямувала у Курську область 12 тисяч своїх військовослужбовців.

Згодом, загальні втрати контингенту КНДР досягли близько 4 тисяч осіб.

Із трьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, дві - втратили боєздатність. Відтак на даний час підрозділи з КНДР відведені з лінії фронту