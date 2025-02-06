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Пів року Курської операції: втративши майже 40 тис. у живій силі, рф вимушена просити допомогу у КНДР

Пів року Курської операції: втративши майже 40 тис. у живій силі, рф вимушена просити допомогу у КНДР

Київ • УНН

 • 108360 перегляди

За 6 місяців Курської операції ЗСУ створили "буферну зону" на території рф. росія втратила близько 40 тис. військових та значну кількість техніки, змусивши залучити 12 тис. військових з КНДР.

Курська наступальна операція стала найбільшим проривом Збройних Сил України на фронті упродовж минулого року. Генштаб підсумував досягнення за 6 місяців та окреслив головну мету, передає УНН.

Деталі

6 місяців від початку Курської операції: загальні втрати ворога – близько 40 тисяч осіб, з них понад 16 тисяч – убитими

Головна мета Курської операції - не допустити новий наступ ворога в Сумській і Харківській областях.

Ця операція і через 6 місяців виконує зазначену функцію

- зазначає Генштаб.

У головному військовому відомстві нагадали, що Операція Сил оборони України в Курській області російської федерації почалася 6 серпня 2024 року. 

Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію росії. Наші війська і надалі утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" в рф.

У Північної Кореї була вимушена просити допомогу росія, - КНДР спрямувала у Курську область 12 тисяч своїх військовослужбовців.

Згодом, загальні втрати контингенту КНДР досягли близько 4 тисяч осіб.

Із трьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, дві - втратили боєздатність. Відтак на даний час підрозділи з КНДР відведені з лінії фронту

- зауважили у Генштабі.

Також у дописі йдеться про втрати ворогом техніки:

Втрачена ворогом техніка (станом на 5 лютого 2025 року):

  • 131 танк,
    • 689 бойових броньованих машин,
      • 386 артилерійських систем,
        • 12 одиниць РСЗВ,
          • 12 засобів ППО,
            • 1 літак,
              • 3 гелікоптери,
                • 931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня,
                  • 1164 одиниці автомобільної техніки,
                    • 34 одиниці спеціальної техніки.

                      Під час операції українські сили взяли в полон 909 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.

                      Нагадаємо

                      За минулу добу відбулося 90 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Лиманському напрямках. Ворог завдав 85 авіаударів та здійснив понад 5800 обстрілів українських позицій.

                      В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили дев’ять атак російських загарбників. 

                      Британська розвідка прогнозує, що росія втрачатиме тисячу військових на добу у лютому 202505.02.25, 15:33 • 21580 переглядiв

                      Ігор Тележніков

                      Ігор Тележніков

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