Понад третина боїв - на двох напрямках: Генштаб оновив карту бойових дій

90 боїв сталося минулої доби на фронті, понад третина - на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 6 лютого і показали карту бойових дій за 5 лютого, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 90 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 134 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 107 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2293 дрони-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління, артилерійський засіб, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Вовчанська та Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського.

На Сіверському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників у районах Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові і наступальні дії агресора в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надіївки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили три атаки позицій наших військ поблизу Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві атаки в напрямку Новополя.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили дев’ять атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 54 авіаційних ударів, із застосуванням 78 керованих бомб, а також здійснив 415 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 14 - із реактивних систем залпового вогню", - ідеться у зведенні.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

рф за добу війни в Україні втратила 1240 військових, 46 артсистем і 16 бронемашин - Генштаб ЗСУ